Yacht Türkiye OCAK 2021 – 179

10 ALESTA

Sirena Marine, Sanlorenzo, Absolute Yachts, Bali Catamarans, Boot Düsseldorf, CNR Avrasya Boat Show, Hallberg Rassy, Silent Yachts, Nautor’s Swan, Vripack…

18 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…

21 KILAVUZ

Bu yıl suya inecek yepyeni 25 tekne…

36 KAPAK

Gelenekçi ve yenilikçi Riva’nın sportfly serisinin en büyük modeli 88’ Folgore…

44 MEGAYAT

Tasarımıyla öncü, foiling sistemiyle sıra dışı… Baltic Yachts imzalı 43 metrelik Canova…

54 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev’in söyleşi dizisinde üçüncü konuğu Brezilyalı Eugenio Pacelli…

56 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, tirhandilden yola çıkılarak tasarlanan Likia 40 model yeni teknesini yazdı…

62 TEKNİK

İngiliz Iain Simpson’ın modern ikiz flok arma konsepti…

64 SEVGİLİ TEKNEM

Bodrumlu Ağan ailesinin hayata döndürdüğü klasik tekne Vals’in hikâyesi…

68 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, Covid-19 sonrası Ege Adaları’nda oluşan yeni turizm modelini kaleme aldı…

72 MAVİ TUTKU

Yeni Zelandalı çiftin Türkiye’den aldıkları yelkenliyle kıyılarımızı keşif maceraları…

76 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, seyir yapma merakımızın sebeplerini değerlendirdi…

80 HUKUK

Avukat Murat Sümer, yabancı ülkelerin karasularındaki haklarımızı ve kısıtlamaları anlattı…

82 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Pharos’tan Knidos’a deniz fenerlerini yazdı…

84 TRAMOLA

Vendée Globe, America’s Cup, BAYK, ORGE Kupası…

88 TRAMOLA SÖYLEŞİ

İstanbul Saint-Joseph Lisesi’nin yelkenci öğretmenleriyle özel bir buluşma…

92 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli israf ettiğimiz her şeyin bir su karşılığı olduğunu ve su kıtlığına gidişimizi yazdı…

94 MAVİ VATAN

E. Amiral Cem Gürdeniz, “Kürekten Yelkene Kaybolan Miras” kitabının önemini anlattı…

96 KİTAP

“Yelkenli ve Motorlu Yatçılık” adlı kitabının güncellenmiş ve genişletilmiş baskısı…

98 YAT MARKET