Yeni yılda yeni yatlar, yeni umutlar…

Geride bıraktığımız, neredeyse tamamı Covid-19 pandemisinin gölgesinde geçen 2020, kıyılarımızda da yatçılığın en yoğun yaşandığı yıl oldu. Tekne alacaklar sıfır modeller bulmakta zorlandı, ikinci elde fiyatlar arttı. Mart, Ekim ve Kasım aylarında İstanbul’da düzenlenen boat show’lara ilgi bir hayli fazlaydı. Yeni tekne siparişleri 2021, hatta 2022 teslimatları için bile doldu. Dünya genelindeki yat üreticileri de bu talep artışını karşılamak için kolları sıvadı, kapasite artırdı ve yepyeni modelleri üretim bantlarına koydu…

Biz de yeni yılın ilk sayısında 2021 içinde suya inecek ya da dünya lansmanı yapılacak tekneleri araştırdık ve 25’ini sizin için bir araya getirdik. Her boyda, her bütçeye uygun 2021 model bu tekneler ile ilgili tüm detayları, fiyatlarıyla birlikte hazırladığımız dosyada bulabilirsiniz…

Kapağa taşıdığımız Riva 88′ Folgore de o yeni teknelerden biri. İtalya’nın koronalı, karamsar günlerden geçtiği bir dönemde, efsanevi tersane Riva, gelenekle yeniliği buluşturduğu sportfly serisinin amiral gemisi, 27 metrelik 88′ Folgore’yi yarattı. İtalyan tasarım ve işçiliğinin başarılı bir örneği olan motoryat 2021’de adından çokça söz ettirecek…

Girişte sözünü ettiğim kıyılarımızdaki sezon yoğunluğunun önemli sebeplerinden birisi de yatçılarımızın favorisi komşu sulara, Ege Adaları’na gidemeyişleriydi. Avrupa Birliği ülkeleri pandemide kendi içine kapanırken turizmde büyük kayıplar yaşadı, Yunanistan da bundan en çok etkilenenler arasındaydı. Özellikle kıyılarımıza yakın On İki Ada, Türk yatçıları çok aradı. Ancak bu kriz döneminde Yunanistan, turizmde yepyeni bir açılım hazırlığında. Adalarda yeni dönemde yaşanacak değişiklikleri yazarımız Ali Boratav “Covid-19 ve sonrası: Farklı bir Ege Adaları panoraması” başlığıyla kaleme aldı. Bu akıllıca hamleleri dikkate alıp, bizim de büyük kayıplar yaşadığımız turizm sektöründe yeni hamleler yapmamız gerektiğini umarım yetkili makamlar göz önünde bulundururlar…

Turizm ve yatçılıkla beraber tüm sektörlerde pozitif günlerin yaşanacağı, maviliklerde buluşacağımız bir 2021 ümidiyle…

Mutlu yıllar, keyifli okumalar…