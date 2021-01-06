Denizde “yeşil devrim”

Hollandalı Waterdream, son projesi 15,80 metrelik lüks günlük gezi teknesi California 52’yi duyurdu. Eylül 2020’de tamamlanan Vripack imzalı tekne, Waterdream’in Van der Valk’taki tersanesinde beş ayda inşa edildi. Waterdream’in “devrimci yeni doğan” diye tanımladığı teknenin gövdesi ve üst binası yüzde 80 geri dönüştürülmüş malzemeden üretildi. Yüzde 100 yeşil alüminyum tekne denen California 52’de beş kişi konaklayabiliyor. Teknede jet-ski ya da tender depolama alanı olarak kullanılabilecek garaj da mevcut. www.waterdream.nl