Yacht Türkiye Ocak 2023 -203

12 ALESTA

Arcadia Yachts, X-Yachts, Sirena Yachts, Azimut | Benetti Group, Hallberg-Rassy, VisionF Yachts, BLC Yachts, TYBA, Rahmi M. Koç Müzesi, Four Winns, Setur Marinaları…

22 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, dekorasyon önerileri…

28 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

30 KILAVUZ

Boot Düsseldorf’ta prömiyer yapan 15 tekne…

46 KAPAK

Düşük emisyonlu kompakt süperyat Azimut Grande 26M…

52 MEGAYAT

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Mengi Yay imzalı süperyatı B.A.L.M.Y. ile denizlerde…

64 YACHT INTERIORS

İnanç Işıl Yıldırım, yatlarda banyo tasarımlarını değerlendirdi…

66 REFIT

Ceren Civaoğlu Tugay’ın ellerinde yeniden doğan 35 metrelik explorer Apna…

70 SEVGİLİ TEKNEM

45 yaşındaki klasik yelkenli Yosma’nın hikâyesi…

76 DENİZ KÜLTÜRÜ

Alper Günoral, deniz tutkunu Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu ile yelken seyrini yazdı…

80 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, amatör denizcilerin marinalarla ilgili sorunlarını yazdı…

86 FIRTINA KUŞU

Süha Umar’ın kaleminden, Ege sularında kış seyri…

94 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, denizcilik ve korsanlık tarihiyle ünlü bir şehir olan Port Royal’i anlattı…

96 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, iklim savaşını ve büyük güçlerin jeopolitik mücadelesini kaleme aldı…

98 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden pembe göller…

100 YACHT CHEFS

Deniz Kurt Görsev, 2023 yeme içme trendlerini açıkladı… Ayın tarifleriyle…

104 SANAT

Kıyılardan topladığı ağaç parçaları ve atıklarla figüratif heykeller yapan sanatçı Erçin Gül’ün hikâyesi…

106 KİTAP

Mustafa Kapkın’ın altmış üç yıl önce kaleme aldığı “Mavi Anadolu’da Bir Serüven, Bodrumlu Süngerciler” adlı kitap…

108 TRAMOLA

Dragon Açık Türkiye Şampiyonası, J/70 Türkiye Turu, SCHÜCO BAYK Güz Trofesi, The Ocean Race…

112 TRAMOLA SÖYLEŞİ

Dragon camiasının önemli isimlerinden, Provezza’da yarışan İngiliz yelkenci Andy Beadsworth…

122 OTOMOBİL

Nissan X-Trail, Toyota Corolla Cross Hybrid, Hyundai Tucson Hybrid, Dacia Jogger…