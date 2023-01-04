Yacht Türkiye Ocak 2023 -203

12 ALESTA
Arcadia Yachts, X-Yachts, Sirena Yachts, Azimut | Benetti Group, Hallberg-Rassy, VisionF Yachts, BLC Yachts, TYBA, Rahmi M. Koç Müzesi, Four Winns, Setur Marinaları…
22 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, dekorasyon önerileri…
28 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…
30 KILAVUZ
Boot Düsseldorf’ta prömiyer yapan 15 tekne…
46 KAPAK
Düşük emisyonlu kompakt süperyat Azimut Grande 26M…
52 MEGAYAT
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Mengi Yay imzalı süperyatı B.A.L.M.Y. ile denizlerde…
64 YACHT INTERIORS
İnanç Işıl Yıldırım, yatlarda banyo tasarımlarını değerlendirdi…
66 REFIT
Ceren Civaoğlu Tugay’ın ellerinde yeniden doğan 35 metrelik explorer Apna…
70 SEVGİLİ TEKNEM
45 yaşındaki klasik yelkenli Yosma’nın hikâyesi…
76 DENİZ KÜLTÜRÜ
Alper Günoral, deniz tutkunu Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu ile yelken seyrini yazdı…
80 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, amatör denizcilerin marinalarla ilgili sorunlarını yazdı…
86 FIRTINA KUŞU
Süha Umar’ın kaleminden, Ege sularında kış seyri…
94 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, denizcilik ve korsanlık tarihiyle ünlü bir şehir olan Port Royal’i anlattı…
96 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, iklim savaşını ve büyük güçlerin jeopolitik mücadelesini kaleme aldı…
98 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden pembe göller…
100 YACHT CHEFS
Deniz Kurt Görsev, 2023 yeme içme trendlerini açıkladı… Ayın tarifleriyle…
104 SANAT
Kıyılardan topladığı ağaç parçaları ve atıklarla figüratif heykeller yapan sanatçı Erçin Gül’ün hikâyesi…
106 KİTAP
Mustafa Kapkın’ın altmış üç yıl önce kaleme aldığı “Mavi Anadolu’da Bir Serüven, Bodrumlu Süngerciler” adlı kitap…
108 TRAMOLA
Dragon Açık Türkiye Şampiyonası, J/70 Türkiye Turu, SCHÜCO BAYK Güz Trofesi, The Ocean Race…
112 TRAMOLA SÖYLEŞİ
Dragon camiasının önemli isimlerinden, Provezza’da yarışan İngiliz yelkenci Andy Beadsworth…
122 OTOMOBİL
Nissan X-Trail, Toyota Corolla Cross Hybrid, Hyundai Tucson Hybrid, Dacia Jogger…