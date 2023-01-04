12-15 OCAK
THAILAND INTERNATIONAL BOAT SHOW
Ödüllü Royal Phuket Marina’daki fuarda 50’nin üzerinde tekne suda sergilenecek.
www.thailandinternationalboatshow.com
14-15 OCAK
SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ I. AYAK
Yedi ayak olarak planlanan Kış Trofesi, yine Milta Bodrum Marina’nın desteğiyle gerçekleştirilecek…
www.bayk.org
15 OCAK
THE OCEAN RACE
14. kez düzenlenecek Okyanus Yarışı’nda takımlar (uçan IMOCA’lar ve one-design VO65’ler) İspanya’nın Alicante kentinden başlayarak altı ayda dokuz ikonik şehri dolaşacak. www.theoceanrace.com
21-22 OCAK
MIYC KIŞ TROFESİ I. AYAK
Bu yıl 14. kez düzenlenen Marmaris’teki trofenin ilk ayak yarışlarında 30 civarında teknenin bir araya gelmesi bekleniyor.
www.miyc.org
21-29 OCAK
BOOT DÜSSELDORF
İki yıllık pandemi arasından sonra kapılarını dokuz gün boyunca açık tutacak fuar, Düsseldorf Messe’de…
www.boot.com
25-29 OCAK
NEW YORK BOAT SHOW
Javits Center’da gerçekleşecek fuara 12 yaş ve altı ücretsiz girebiliyor. Yetişkin bilet fiyatı ise 20 Dolar.
www.nyboatshow.com
DENİZCİLİK TAKVİMİ
◊ 1 Ocak Fırtına (3 Gün)
◊ 9 Ocak Zemheri Fırtınası Başlangıcı
◊ 12 Ocak Fırtına (2 Gün)
◊ 14 Ocak Karancalos Fırtınası
◊ 18 Ocak Fırtına (2 Gün)
◊ 24 Ocak Kışın Şiddeti
◊ 28 Ocak Ayandan Fırtınası (2 Gün)
◊ 30 Ocak Zemheri Fırtınası Sonu