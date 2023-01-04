12-15 OCAK

THAILAND INTERNATIONAL BOAT SHOW

Ödüllü Royal Phuket Marina’daki fuarda 50’nin üzerinde tekne suda sergilenecek.

www.thailandinternationalboatshow.com

14-15 OCAK

SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ I. AYAK

Yedi ayak olarak planlanan Kış Trofesi, yine Milta Bodrum Marina’nın desteğiyle gerçekleştirilecek…

www.bayk.org

15 OCAK

THE OCEAN RACE

14. kez düzenlenecek Okyanus Yarışı’nda takımlar (uçan IMOCA’lar ve one-design VO65’ler) İspanya’nın Alicante kentinden başlayarak altı ayda dokuz ikonik şehri dolaşacak. www.theoceanrace.com

21-22 OCAK

MIYC KIŞ TROFESİ I. AYAK

Bu yıl 14. kez düzenlenen Marmaris’teki trofenin ilk ayak yarışlarında 30 civarında teknenin bir araya gelmesi bekleniyor.

www.miyc.org

21-29 OCAK

BOOT DÜSSELDORF

İki yıllık pandemi arasından sonra kapılarını dokuz gün boyunca açık tutacak fuar, Düsseldorf Messe’de…

www.boot.com

25-29 OCAK

NEW YORK BOAT SHOW

Javits Center’da gerçekleşecek fuara 12 yaş ve altı ücretsiz girebiliyor. Yetişkin bilet fiyatı ise 20 Dolar.

www.nyboatshow.com

DENİZCİLİK TAKVİMİ

◊ 1 Ocak Fırtına (3 Gün)

◊ 9 Ocak Zemheri Fırtınası Başlangıcı

◊ 12 Ocak Fırtına (2 Gün)

◊ 14 Ocak Karancalos Fırtınası

◊ 18 Ocak Fırtına (2 Gün)

◊ 24 Ocak Kışın Şiddeti

◊ 28 Ocak Ayandan Fırtınası (2 Gün)

◊ 30 Ocak Zemheri Fırtınası Sonu