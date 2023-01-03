Yeni yılın tekneleri Düsseldorf’ta

Yılın ilk ayı sektörün en önemli organizasyonlarından biriyle başlıyor. 2021 ve 2022’de pandemi nedeniyle iptal edilen Boot Düsseldorf, nihayet 21 Ocak’ta kapılarını açıyor. 29 Ocak’ta sona erecek fuarda birçok tekne ilk kez sergilenirken tersaneler de üretim bantlarına koydukları yeni modelleri ilan edecekler. Avrupa’da yılın yelkenlileri ve motoryatlarının da açıklanacağı, kapalı alanda düzenlenen dünyanın en büyük yat fuarı olan Boot Düsseldorf’ta dünya prömiyeri yapılacak modeller arasından 15’ini derledik…

Bu ay kapağımıza İtalyan Azimut’un en yeni modellerinden Grande 26M’i taşıdık. Geçen Eylül’de Cannes’daki lansmanının ardından kısa sürede 22 gövde gibi bir satış rakamına ulaşan motoryat ufuk açan tasarımı ve çevreci özellikleriyle öne çıkıyor. “Megayat” bölümümüzde başarılı Türk tersane Mengi Yay’ın Acun Ilıcalı için inşa ettiği 47 metrelik B.A.L.M.Y. var. Bu süperyat, sahibinin ünlü bir isim olmasıyla gündemde olsa da tasarımı ve kalitesiyle de adından söz ettiriyor. “Sevgili Teknem” sayfalarımızın konuğu ise 45 yaşındaki klasik ahşap yelkenli Yosma. 35 metrelik explorer Apna’nın başarılı refit hikâyesinin de yer aldığı ocak sayımızda daha birçok tekneyi bulacaksınız…

Yazarlarımız da kıymetli kalemleriyle yeni yılın ilk sayısında sizlerle. Süha Umar kış günlerinde içimizi ısıtacak Bodrum-Gökova seyriyle farklı bir mavi yolculuk anlatıyor. Her ay megayat dünyasını ve özellikle de mutfaklarını kaleme olan Deniz Kurt Görsev 2023 yeme içme trendlerini paylaşıyor. İnanç Işıl Yıldırım yatlarda ıslak mekânların, yani banyoların tasarımını ele alıyor. Mehmet Bezdan bizi denizcilik tarihinin en karanlık duraklarından, ünlü korsan yuvası Port Royal’e götürüyor. Tanıl Tuncel artan marina ücretlerine dikkat çekerek amatör denizcilerin varlıklarını sürdürebilmeleri için uyarılarda bulunuyor. Alper Günoral’ın, deniz tutkunu doktor Cem Fıçıcıoğlu ile yelken seyrindeki sohbeti, “denize çıkmaya vakit bulamıyorum” diyenlere güzel bir cevap niteliği taşıyor…

Seyir Defteri’ne sığdıramadığım daha birçok konu yeni yılın ilk sayısında sizleri bekliyor. 2023’te denizleriniz sakin, rüzgârınız kolayına olsun. Mutlu yıllar…