Rus oligarkların yatlarına yaptırım

Rusya’ya karşı yaptırımlar devam ediyor. Batılı ülkeler, Putin’e yakın iş insanlarının kendi sınırlarındaki mal varlıklarını dondururken bu yaptırımlardan payını değerleri yüz milyonlarca doları aşan süperyatlar da aldı. Helikopter pistleri, yüzme havuzları gibi lüks donanımlarıyla bilinen bu süperyatların bazılarında sualtı kaçış heçleri, kurşun geçirmez camlar ve zırhlı panik odaları bile var. İşte bulundukları limanlardan ayrılmalarına izin verilmeyen o yatlar…

Rusya-Ukrayna Savaşı, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen devam ediyor. Pek çok ülke 24 Şubat’ta başlayan savaşın bir an önce sona erdirilmesi yönünde tavrını ortaya koyarken Kanada, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkeleri Rusya’ya karşı birtakım ekonomik yaptırımlar açıkladı. Banka hesapları dışında malikâneler, özel jetler gibi malvarlıklarını kapsayan yaptırımlarda onlarca yatın da bulundukları limanlardan ayrılmalarına izin verilmiyor. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Cebelitarık kendi limanlarında bulunan Rus sahipli megayatlara yaptırım uygulayan ülkeler arasında. 156 metrelik Dilbar, Almanya Hamburg’da; dünyanın en büyük yelkenli yatı 143 metrelik Saling Yacht A, İtalya Trieste’de; 104 metrelik Quantum Blue, Monako’da; 85,60 metrelik Amore Vero, Fransa’nın La Ciotat şehrinde; 85 metrelik Valerie, Barcelona’da; 65 metrelik Lady M, İtalya Imperia’da; 40 metrelik Lena, İtalya Sanremo’da; 48 metrelik Lady Anastasia Mayorka Adası’nda; 72 metrelik Axioma, Cebelitarık’ta alıkonuldu. Devamı Mayıs 2022 sayımızda…