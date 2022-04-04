Nisan 2022

2-3 NİSAN
TIRHANDİL CUP V. AYAK
Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen yarışta sıra son iki ayakta. Altıncı ayak ve ödül töreni ise 16-17 Nisan’da… www.tirhandilcup.com
2-3 NİSAN
MIYC KIŞ TROFESİ IV. AYAK
13. yılındaki trofenin dördüncü ve beşinci ayakları bu ay düzenleniyor. Beşinci, yani sondan bir önceki ayağın yarışları da 23-24 Nisan’da… www.miyc.org
8 NİSAN
BAYK TRIO TROFE II. AYAK
Ekip sayısı üçle sınırlandırılan 4 ayaklı trofenin bütün sınıflarında yarışlar coğrafi rotada yapılıyor. www.bayk.org
9-10 NİSAN
SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ V. AYAK
Trofede her ayak öncesi Perşembe günü saat 17.00’ye kadar kayıt yaptırılabiliyor ve Cuma-Pazar arasında Bodrum Milta Marina’da ücretsiz konaklanabiliyor. www.bayk.org
16-17 Nisan
TAYK KOMODORLAR KUPASI
Önceki yıllarda üç ayrı yarış olarak sezon açılışına yerleştirilen Komodorlar Kupası için bu kez iki günlük tek bir yarış düzenleniyor. www.tayk.org.tr
16-17 NİSAN
EAYK ÇEŞME KIŞ TROFESİ V. AYAK
Çeşme Marina işbirliğinde düzenlenen trofenin geçen ayaklarındaki gibi bu ayağında da mücadele etmesi beklenen tekne sayısı 40 civarında. www.eayk.org
20-24 NİSAN
INTERNATIONAL MULTIHULL SHOW
Tüm dünyadan katamaran ve trimaranların suda sergileneceği fuar La Grande-Motte’de. Standart giriş ücreti 10 Euro… www.multicoque-online.com
23-24 NİSAN
DRAGON İLKBAHAR SERİSİ III. AYAK
Karaada/Bodrum, Gümbet ve Bitez’e şamandıra rotalarının kurulduğu trofenin üçüncü ayağı için toplam beş yarış planlanıyor. www.bayk.org
24 NİSAN
SPORTSBOAT TROFESİ II. AYAK
Her ayağı için farklı bir yelken kulübüyle işbirliği yapılan dokuz ayaklı Sportsboat Trofesi’nde sıra İstanbul Yelken Kulübü Kupası’nda…
www.sportsboatturkiye.org