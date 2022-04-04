Nisan 2022

2-3 NİSAN

TIRHANDİL CUP V. AYAK

Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen yarışta sıra son iki ayakta. Altıncı ayak ve ödül töreni ise 16-17 Nisan’da… www.tirhandilcup.com

2-3 NİSAN

MIYC KIŞ TROFESİ IV. AYAK

13. yılındaki trofenin dördüncü ve beşinci ayakları bu ay düzenleniyor. Beşinci, yani sondan bir önceki ayağın yarışları da 23-24 Nisan’da… www.miyc.org

8 NİSAN

BAYK TRIO TROFE II. AYAK

Ekip sayısı üçle sınırlandırılan 4 ayaklı trofenin bütün sınıflarında yarışlar coğrafi rotada yapılıyor. www.bayk.org

9-10 NİSAN

SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ V. AYAK

Trofede her ayak öncesi Perşembe günü saat 17.00’ye kadar kayıt yaptırılabiliyor ve Cuma-Pazar arasında Bodrum Milta Marina’da ücretsiz konaklanabiliyor. www.bayk.org

16-17 Nisan

TAYK KOMODORLAR KUPASI

Önceki yıllarda üç ayrı yarış olarak sezon açılışına yerleştirilen Komodorlar Kupası için bu kez iki günlük tek bir yarış düzenleniyor. www.tayk.org.tr

16-17 NİSAN

EAYK ÇEŞME KIŞ TROFESİ V. AYAK

Çeşme Marina işbirliğinde düzenlenen trofenin geçen ayaklarındaki gibi bu ayağında da mücadele etmesi beklenen tekne sayısı 40 civarında. www.eayk.org

20-24 NİSAN

INTERNATIONAL MULTIHULL SHOW

Tüm dünyadan katamaran ve trimaranların suda sergileneceği fuar La Grande-Motte’de. Standart giriş ücreti 10 Euro… www.multicoque-online.com

23-24 NİSAN

DRAGON İLKBAHAR SERİSİ III. AYAK

Karaada/Bodrum, Gümbet ve Bitez’e şamandıra rotalarının kurulduğu trofenin üçüncü ayağı için toplam beş yarış planlanıyor. www.bayk.org

24 NİSAN

SPORTSBOAT TROFESİ II. AYAK

Her ayağı için farklı bir yelken kulübüyle işbirliği yapılan dokuz ayaklı Sportsboat Trofesi’nde sıra İstanbul Yelken Kulübü Kupası’nda…

www.sportsboatturkiye.org