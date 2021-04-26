Uçmayı özleyen denizciler el kaldırsın

Biz denizciler için, denizden uzak yaşamak çok zor bir süreçtir ama bu pandemi sırasında fark ettik ki, uçamamak da yüzememek kadar üzücüymüş. Fakat, o kötü günler bitiyor, hazır olun, dünyanın aşılandğı ve insanların daha bilinçli olduğu bir dünyada uçuşlar da yeniden açılmaya başlıyor. Peki yeniden uçabileceğimiz bu güzel günlerde bilmemiz gerekenler nedir?

Herhalde pek çok denizci, pandemi nedeniyle uçuşların durduğu ana kadar uçakların ve hava yolculuğunun hayatındaki önemini çok sorgulamamıştır. Ancak şunu fark ettik ki, pek çoğumz için evimizle veya işimizle teknemiz arasındaki uzun yolu çekilir kılan bir teknolojinin, yani uçmanın hayatımızdan çıkması, denizle de bağlantımızı zorlayan bir durumdu.

Aslında insanoğlu sadece son 50-60 yıldır pratik olarak uçuyor desek, yalancı çıkmayız. Ticari yolcu uçuşları, modern dünyanın en önemli kazanımlarından biriydi. Pandemi nedeniyle uçuşlar durdurulduğunda, bir şehirden diğerine, bir ülkeden diğerine atlarla haftalar boyunca yol almak zorunda kalan Orta Çağ insanından bile çaresiz duruma düştük, çünkü artık atımız olmadığı gibi artık sınırların olmadığı bir dünyada canımızın istediği yere at sürebildiğimiz ve rahatça girip çıkabildiğimiz çağlarda da yaşamıyoruz.

Bu açıdan bakınca, medeniyetin insanoğluna bir zincir vurduğunu ve seyahat özgürlüklerini elinden aldığını da söyleyebiliriz ancak bu konuyu daha rasyonel olarak incelemek gerekirse, modern sınırların toplulukların ekonomik ve sosyal şartlarını iyileştirmek, farklı kültürlerin birbirlerini taciz ettiği saldırganlıkları önlediğiniz ve toplulukların kendi eko sistemleri içinde daha sağlıklı yaşamlar kurarak birbirleriyle etkileşime girdiğini kabul etmemiz de gerekiyor. Evet artık atımıza binip, veya arabalarımıza atlayıp dünyanın istediğimiz ülkelerine kontrolsüzce girip çıkamıyoruz ama yaşadığımız köyleri, kasabaları da atlı eşkıyaların, rakip devletlerin desteklediği militanların basıp masum insanlara zarar veremediği, daha güvenli, daha kuralları ve geleceği belli, daha stabil yaşamlar kurmayı başarıyoruz. Medeniyetin bir de bu yönünü hatırlamak gerekiyor. Sınırlar, insanları sınırlamak için değil de insanları birbirinden korumak için de işlev görüyor, bunu da unutmamak lazım.

Öte yandan, insanoğlunun elinden özgürce seyahat etme imkanını alan medeniyet, ona istediği yere kayıt altında ama çok daha hızlı gitme imkanını da sundu. Pandemi nedeniyle Uçak yolculukları hayatımızdan çıktığında bunun değerini de anladık.

Bugün artık, pandemi şartları yavaş yavaş ortadan kalkarken, seyahat imkanlarımız yeniden hayatımıza girdi ve şimdi online olarak, gitmek istediğimiz rotada uçak biletlerimizi hızlıca alıp, seyahat planımızı yapıp yola çıktığımızda, birkaç saatte hedefimize ulaşabiliyoruz.

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Uçmaya artık eskisinden çok daha hazırız.