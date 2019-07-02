CECILIA Ödüllü, çevreci, eğlenceli

İtalyan Wider Yachts’ın bugüne kadar ürettiği en büyük süperyat olan Cecilia, Fulvio De Simoni tasarımı bir Wider 165. Yenilikçi tasarımıyla ödüle doymuyor, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Cecilia, World Superyacht Awards 2019’da “300-499 GT arasında en iyi deplasman motoryat”, RINA 2018’de “En çevre dostu motoryat” ve “En konforlu motoryat” ödüllerini kazanmış bir yat. İnovatif hibrit propülsiyon sistemi, alüminyum gövdesi, hidrolik teraslarla genişleyen yaşam alanları, deniz suyu yüzme havuzuyla derinlik kazanan yüzme platformuyla denizdeki yaşam ve seyahat alışkanlıklarına yenilikçi bir bakışla yaklaşıyor. Devamı Temmuz 2019 sayımızda…

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