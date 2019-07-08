Denizlerin mini SUV’u ABSOLUTE NAVETTA 48

Bol ışıklı geniş mekânları İtalyan estetiğiyle buluşturup modern trawler serisinin en küçük modeline taşıyan Absolute Yachts, 15 metrelik Navetta 48 ile kullanıcılarına stabil seyir keyfi ve konfor vadediyor. Yazı EYÜP ÖZEL eozel@doganburda.com Test fotoğrafları PINAR GEDİKÖZER

Absolute Yachts, denizlerin SUV’u olarak adlandırılan modern trawler serisinin bu kez en küçük modeli Navetta 48 ile karşımızda. Kayıcı gövdeye sahip bu tekneler ile motoryat keyfini trawler tasarımına taşıyan İtalyan tersane; 15-22 metre aralığında dört modelden oluşan Navetta serisine yepyeni bir üye daha eklemek üzere. Seride ilk önce Navetta 58 suya inmişti. Onu 52, 73 ve test teknemiz 48 izlemişti. Firma bugünlerde seriye 68 feet’lik bir model eklemeye hazırlanıyor. Navetta’ların en küçüğü olan 48’in dünya lansmanı ise geçen sene Eylül’de Cannes’da yapılmıştı. Ardından Türkiye’ye gelen üçüncü gövde Tuzla’daki fuarda tanıtılmış, Türk yat tutkunları tarafından yoğun ilgi görmüştü. Navetta 48, konforlu ve performanslı bir trawler olarak, serinin tüm özelliklerini barındırıyor. Büyük kız kardeşleri gibi boyuna göre hacimli yaşam alanları sunan 15 metrelik tekneyle Tuzla’da test seyrine çıktık. Seyirde bize markanın Türkiye distribütörü Deniz Yatçılık’ın kurucusu Rupen Meyhanecioğlu eşlik etti ve tekneyle ilgili tüm detayları bize aktardı. Devamı Temmuz 2019 sayımızda…