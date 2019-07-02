Temmuz 2019

5-9 TEMMUZ

TAYK-DENİZ KUVVETLERİ KUPASI

Bu yıl 48’incisi düzenlenen yarışa 40 civarında teknenin katılması bekleniyor. Çengelköy’den start alacak tekneler ilk etabı Bozcaada’da tamamlayacak. İkinci etap ise Sığacık’ta son bulacak.

www.tayk.org.tr

13-20 TEMMUZ

WORLD SAILING GENÇLER ŞAMPİYONASI

19 yaş ve altı sporcuların Laser Radial, 420 ve RS:X kategorilerinde yarışacağı şampiyona Polonya, Gdynia’da… www.worldsailingywc.org

10-17 TEMMUZ

TRANSPACIFIC YACHT RACE (TRANSPAC)

Bu yıl ellinci kez düzenlenen yarış Point Fermin, Kaliforniya’dan start alacak ve 2 bin 225 deniz mili mesafedeki Diamond Head, Honolulu’da sona erecek.

www.2019.transpacyc.com

21 TEMMUZ

31. SAMSUNG BOĞAZİÇİ KITALARARASI YÜZME YARIŞI

Türkiye Milli Olimpiyat

Komitesi (TMOK) tarafından Samsung’un katkılarıyla yapılacak yarış, Kanlıca İskelesi’nden başlayıp Kuruçeşme’de bitecek. 52 ülkeden 2 bin 400 kişi, 6,50 km’lik parkurda “Kıtalararası Yüzücü” unvanını almak için kapışacak. www.bogazici.olimpiyatkomitesi.org.tr

21 TEMMUZ

SPORTSBOAT KUPASI V. AYAK

Moda Deniz Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek mücadelede Kalamış Koyu’nda beş yarış yapılması planlanıyor. www.sportsboatturkiye.org