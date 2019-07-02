Temmuz 2019

5-9 TEMMUZ
TAYK-DENİZ KUVVETLERİ KUPASI
Bu yıl 48’incisi düzenlenen yarışa 40 civarında teknenin katılması bekleniyor. Çengelköy’den start alacak tekneler ilk etabı Bozcaada’da tamamlayacak. İkinci etap ise Sığacık’ta son bulacak.
www.tayk.org.tr
13-20 TEMMUZ
WORLD SAILING GENÇLER ŞAMPİYONASI
19 yaş ve altı sporcuların Laser Radial, 420 ve RS:X kategorilerinde yarışacağı şampiyona Polonya, Gdynia’da… www.worldsailingywc.org
10-17 TEMMUZ
TRANSPACIFIC YACHT RACE (TRANSPAC)
Bu yıl ellinci kez düzenlenen yarış Point Fermin, Kaliforniya’dan start alacak ve 2 bin 225 deniz mili mesafedeki Diamond Head, Honolulu’da sona erecek.
www.2019.transpacyc.com
21 TEMMUZ
31. SAMSUNG BOĞAZİÇİ KITALARARASI YÜZME YARIŞI
Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi (TMOK) tarafından Samsung’un katkılarıyla yapılacak yarış, Kanlıca İskelesi’nden başlayıp Kuruçeşme’de bitecek. 52 ülkeden 2 bin 400 kişi, 6,50 km’lik parkurda “Kıtalararası Yüzücü” unvanını almak için kapışacak. www.bogazici.olimpiyatkomitesi.org.tr
21 TEMMUZ
SPORTSBOAT KUPASI V. AYAK
Moda Deniz Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek mücadelede Kalamış Koyu’nda beş yarış yapılması planlanıyor. www.sportsboatturkiye.org