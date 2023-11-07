Geleceğe hazır bir modern klasik ENTOURAGE

Amels Limited Editons serisinin yeni modeli Entourage, bu yılın başlarında sahibine teslim edildi. Serinin ikinci Amels 60 modeli olan megayat, selefi Come Together’dan farklı olarak daha modern ve maskülen dış hatlarıyla öne çıkıyor. Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar GUILLAUME PLISSON

Bu sene sayfalarımıza taşıdığımız megayatlardan biri, geçen senenin ilkbahar aylarında Amels Limited Editons filosuna katılan yeni Amels 60 idi. Hollandalı Damen Yachting & Amels imzalı Come Together adlı megayat, sahip olduğu hibrit teknoloji ve yeni nesil lüks tasarımıyla dikkat çekmişti. Bu ay ise Amels 60 serisinin ikinci modeli olan Entourage’ı inceliyoruz. Serinin ikinci modeli olmasına rağmen yeni bir tasarım izlenimi uyandıran megayat, Şubat ayında sahibine teslim edildi. Proje adı Witchcraft olan bu yeni Amels 60, deneyimli bir denizcinin siparişi üzerine yapıldı. Geçen yaz Moran Yacht yönetiminde charter turlarına da başlayan Entourage, sürdürülebilir ve sofistike bir yatçılık deneyimi vadediyor. Devamı Kasım 2023 sayımızda…