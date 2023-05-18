M/Y KINDA Stil ve zarafetle lüks seyir

Tankoa Yachts’ın S501 serisinin dördüncü gövdesi olarak geçen yıl tamamlanan Kinda, tersanenin ikinci hibrit süperyatı ve yine bir Francesco Paszkowski tasarımı. Kardeşleri Vertige, Bintador ve Olokun’la aynı çizgileri taşıyan yatın 5 bin litre kapasiteli havuzu ise ayırt edici lüks özelliği.

İtalyan tersane Tanko Yachts, Cenova’da 15 yıldır butik bir üretici olarak faaliyet gösteriyor. 50 metrelik süperyat serisi S501’in ilk gövdesi Vertige, 2017’de tamamlanarak sahibine teslim edilmişti. Haziran 2022’de ise serinin dördüncü gövdesi Kinda sahibiyle buluştu ve geçen yıl Monaco Yacht Show’da prömiyeri yapıldı.

Tanko Yachts’ın hibrit tahrik sistemine sahip ikinci süperyatı olan Kinda’nın geçen ay fotoğraf ve video çekimleri yapıldı. Tamamı alüminyum olan ve Francesco Paszkowski imzalı süperyatta dizel-elektrik, dizel-mekanik ve full-elektrik olmak üzere üç seyir modu mevcut. Hem lüks hem çevre dostu Kinda’yı, henüz iç tasarımındaki son dokunuşlar tamamlanmışken yakından inceledik. Devamı Mayıs 2023 sayımızda… Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar LEONARDO ANDREONI