Akıllı ev sistemli ve jakuzili MINOA170

2022 yılında İstanbul Tuzla’da kurulan Minoa Yachts, deniz severlere su üzerinde ev rahatlığını yaşatabilecek tekneler inşa ediyor. 13,5 m, 17 m, 20 m ve 24 m olmak üzere dört farklı dizayn ile pazara giriş yapan Türk üretici, yat dünyasına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Tasarladığı ve 2022’nin sonunda üretimine başladığı 17 metre boyundaki MINOA170 modeli’nin bu yaz tamamlanması hedefleniyor. “Yüzen ev” konseptiyle yapılan motoryatın öne çıkan özelliklerinden bazıları şöyle sıralanıyor: Akıllı ev sistemi (kontrol edilebilir), Garmin navigasyon sistemleri, özel dizayn jakuzi, Mercury, Yanmar ve Volvo motor seçenekleri. www.minoayachts.com