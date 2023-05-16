KADIN TASARIMCIDAN YENİ MARKA

17 yıllık kurumsal hayatın ardından kendi markasını kuran Gülden Tatlıcı tasarladığı desenleri, özel taşlar ve boncuklar kullanarak kot ceket ve çantalara işleyerek özgün ürünler sunuyor. Tatlıcı, yeni markasını ve yaptığı çalışmaları “Yıllardır beyaz yaka olarak çalışmanın getirdiği yorgunluğa rağmen hep modaya ilgi duydum. Bir gün artık kendi hayallerimin peşinden gitmem gerektiğini fark ederek istifa ettim. Ürünlere olan talep arttıkça, el işçiliğinde işinin ehli olan ihtiyaç sahibi kadınlarımızla yardımlaşmaya ve onlara istihdam sağlamaya başladım. Yıllardır kadın istihdamının gereğini savunan biri olarak kadınlarımıza bu şekilde istihdam sağlama fırsatı bulduğum için çok mutluyum” açıklamasını yaptı. GT markası altında satışta ürünlere İstanbul Akmerkez Mutlu Mikrop, Nişantaşı MAAZZA, Gaziantep FourseosansBoutique, Bursa WardrobeConceptstore mağazalarından ulaşılabilir.