Avrupalılar yatlarını seçti; 5 yelkenli 5 motoryat

Tekne dünyasının Oscar’ları sayılan ve her yıl Boot Düsseldorf’ta açıklanan “Avrupa Yılın Yatı” ödülleri ikinci kez pandemi engeline takıldı; kazananlar bu sene de dijital ortamda duyuruldu. Yelkenliler, amaçlarına göre beş kategoride değerlendirilirken, motoryatlar boylarına göre beş sınıfa ayrıldı. İşte Avrupa’da 2022’nin en iyileri… Yazı: Pelin Özcanlı
Hanse 460 “Aile-Gezi”
JPK 39 Fast Cruiser “Performans-Gezi”
Hallberg-Rassy 50 “Lüks-Gezi”
Saffier SE 33 Life “Özel Yatlar”
Outremer 55 “Uzun Yol-Gezi”
Axopar 22 T-Top “Sekiz metreye kadar”
Galeon 325 GTO “10 metreye kadar”
Marex 330 Scandinavia “14 metreye kadar”
Absolute 48 Coupe “20 metreye kadar”
Beneteau Grand Trawler 62 “Deplasman”