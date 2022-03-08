Avrupalılar yatlarını seçti; 5 yelkenli 5 motoryat

Tekne dünyasının Oscar’ları sayılan ve her yıl Boot Düsseldorf’ta açıklanan “Avrupa Yılın Yatı” ödülleri ikinci kez pandemi engeline takıldı; kazananlar bu sene de dijital ortamda duyuruldu. Yelkenliler, amaçlarına göre beş kategoride değerlendirilirken, motoryatlar boylarına göre beş sınıfa ayrıldı. İşte Avrupa’da 2022’nin en iyileri… Yazı: Pelin Özcanlı

Hanse 460 “Aile-Gezi”

JPK 39 Fast Cruiser “Performans-Gezi”

Hallberg-Rassy 50 “Lüks-Gezi”

Saffier SE 33 Life “Özel Yatlar”

Outremer 55 “Uzun Yol-Gezi”

Axopar 22 T-Top “Sekiz metreye kadar”

Galeon 325 GTO “10 metreye kadar”

Marex 330 Scandinavia “14 metreye kadar”

Absolute 48 Coupe “20 metreye kadar”

Beneteau Grand Trawler 62 “Deplasman”