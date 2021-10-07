Maskülen güç OLOKUN

İtalyan yat üreticisi Tankoa Yachts’ın 50 metre alüminyum ailesinin yeni üyesi Olokun, göz alıcı parlak siyah gövdesi ve metalik gümüş alüminyum üst binasıyla bir yıldız gibi ışıldıyor. Filodaki kız kardeşleri Vertige ve Bintador’dan sonra hayata geçen üçüncü gövde olan Olokun da tasarımcı Francesco Paszkowski’nin imzasını taşıyor.

Fotoğraflar BLUE iPROUD, Yazı MELDA ONBAŞYAN

Cenova’daki tersanesinde butik bir anlayışla tasarım ve üretimine devam eden İtalyan yat üreticisi Tankoa Yachts, 50 metrelik tam alüminyum megayat Vertige’i 2017 yılında teslim etti. 2020’de Vertige’in İtalyan tasarımının kalitesini ortaya koyan gövdesi, inovatif bir tasarım ve yenilenen özelliklerle yeniden doğdu. 50 metre tam alüminyum serisinin ikinci gövdesi hibrit motorlu Bintador, çağın ötesine geçen yapısıyla World Superyacht Award jürisini de etkilemeyi başardı ve 2020 yılında 499 GT altında 40 metre üzerinde en iyi motor yat ödülünü kazandı. Bu Tankoa Yachts’ın için bir dönüm noktası oldu ve serinin üçüncü gövdesi 2020 Mart’ta satıldı. Dördüncü ve beşinci gövdenin ise siparişleri alındı ve şu an tersanede inşası sürüyor. Başarılı serininilk iki gövdesinin tasarımını deneyimli tasarımcı Francesco Paszkowski üstlenmişti. Tasarımcı, üçüncü gövde olarak hayata geçen Olokun için de tersane ile işbirliğini sürdürdü. Devamı Ekim 2021 sayımızda…