Germania Nova: Bir asırlık klasiğin günümüze yansıması

60 metrelik sıra dışı güzelliğe sahip Germania Nova, Göcek sularında. 2011 İspanya yapımı yelkenli, Essen bölgesinde 400 yıllık geçmişe sahip Alman Krupp ailesinin 1908 yılında yaptırdığı Germania isimli schooner yarış teknesinin replikası.Başarılı iş insanı Nimet Arif Kurtel’in satın alıp yakın zamanda ülkemize getirdiği Germania Nova, tüm güzelliğiyle Ege sularında seyrediyor. Kurtel, gelecek sene ise rüyalarının teknesi olan bu nostaljik kızıyla dünyayı gezecek. Yazı Çiğdem Yurtsever, Fotoğraflar HALİL İBRAHİM YOLVER , GERMANIA NOVA ARŞİVİ

Zarif tasarımı ve şıklığıyla mavi sulara yakışan, yelkenleri açıldığında gözlerinizi alamayacağınız, yüz yıl öncesinin ruhunu yansıtan Germania Nova ülkemizde pek sık görebileceğimiz türden bir yelkenli değil. Seyir keyfi, yelken performansı, konforu ve nostaljik atmosferiyle yelkenciliği farklı boyuta taşıyan çok özel bir tekne. Herkesin almaya cesaret edemeyeceği, özel bir ilgi ve merak gerektiren bu tekneyi satın alan kişi de nevi şahsına münhasır bir iş insanı. Nimet Arif Kurtel madencilik sektöründeki iş hayatının yanı sıra özel ilgi alanlarıyla da tanınan biri. Kendisini en çok yarış atı yetiştiriciliğinden, şarapçılık alanından ya da yurt dışında yarıştığı Only Now isimli modern yarış teknesinden hatırlayabilirsiniz. İlgi duyduğu her alana tutkuyla bağlanan, denize ve teknelere ayrı bir sevgisi olan Kurtel ayağının tozuyla Cenova’dan getirdiği Germania Nova’yı yoğun günlerinin arasında bizim için anlattı. Devamı Ekim 2021 sayımızda.