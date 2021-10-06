BOAT SHOW TUZLA’DA GÖRÜLMESİ GEREKEN 25 TEKNE

Türkiye’nin deniz üzerindeki en büyük tekne fuarı “Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı”, 2-10 Ekim’de Viaport Marina’da 200’ün üzerinde firmayı tekne tutkunlarıyla bir araya getiriyor. Toplam değerleri 1 Milyar TL’yi geçen 5-40 metrelik her tip teknenin bulunacağı boat show’dan, dünya markalarının Türkiye’de ilk kez sergilenecek en yeni modelleri başta olmak üzere 25’ini sizin için derledik. Tüm detaylar dergimizde…

Vision F 80

Sanlorenzo SX76

Galeon 680 Fly

Bluegame BGX70

Prestige X70

Dufour 61

Absolute 62 FLY

Oceanis Yacht 54

Hanse 548

Jeanneau 51

Excess 15

Lagoon 46

Nautitech 46 Fly

Bali 4.6

Fountaine Pajot Isla 40

Gran Turismo 41

Bavaria C38

Strider 11

SRX 30 Yachtline

Boston Whaler 330 Outrage

Sea Ray 320 Sundancer

XO EXPLR 9

Merry Fisher 895 Sport

Dromeas 28 SUV

Alfastreet 23 Cabin Evo