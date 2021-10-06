BOAT SHOW TUZLA’DA GÖRÜLMESİ GEREKEN 25 TEKNE

Türkiye’nin deniz üzerindeki en büyük tekne fuarı “Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı”, 2-10 Ekim’de Viaport Marina’da 200’ün üzerinde firmayı tekne tutkunlarıyla bir araya getiriyor. Toplam değerleri 1 Milyar TL’yi geçen 5-40 metrelik her tip teknenin bulunacağı boat show’dan, dünya markalarının Türkiye’de ilk kez sergilenecek en yeni modelleri başta olmak üzere 25’ini sizin için derledik. Tüm detaylar dergimizde…
Vision F 80
Sanlorenzo SX76
Galeon 680 Fly
Bluegame BGX70
Prestige X70
Dufour 61
Absolute 62 FLY
Oceanis Yacht 54
Hanse 548
Jeanneau 51
Excess 15
Lagoon 46
Nautitech 46 Fly
Bali 4.6
Fountaine Pajot Isla 40
Gran Turismo 41
Bavaria C38
Strider 11
SRX 30 Yachtline
Boston Whaler 330 Outrage
Sea Ray 320 Sundancer
XO EXPLR 9
Merry Fisher 895 Sport
Dromeas 28 SUV
Alfastreet 23 Cabin Evo