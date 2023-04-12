Maviliklere gösterişli selam CIAO

İtalyan Ferretti Group bünyesindeki CRN, inşa ettiği özel yapım alüminyum ve çelik megayatlarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Geçen yıl suya indirilen ve tamamı alüminyum olan 52 metrelik M/Y CIAO, çağdaş ve inovatif tasarımıyla dikkat çekiyor.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar CRN ARŞİVİ

Yenilikçi süperyatlara ve megayatlara imza atan İtalyan tersane CRN’nin lüks megayatıı M/Y CIAO, geçen yaz suya indirildi. Süperyatın satışı ise Şubat 2023’te gerçekleştirildi. Satışta alıcıyı Royal Yachts International ve Christie Yachts, tersaneyi ise Kitson Yachts temsil etti. 32 milyon 900 bin Euro değerinde olduğu açıklanan M/Y CIAO, sektörün en prestijli ödüllerinden World Superyacht Awards’ta 499 GT ve altı, 45m üstü kategorinin adaylarından biri.

SAHİBİNİN VİZYONUNA GÖRE YAKLAŞIM

CIAO, tamamen alüminyum malzemeden üretilmiş bir megayat. CRN, dış tasarımda İngiliz mimarlık ve tasarım ofisi Omega Architects ile işbirliğine gitmiş. Konuklar için kurgulanan açık hava yaşam alanları ve iç tasarım için ise Massari Design ile çalışılmış. Tersanenin açıklamasına göre; her CRN yatında olduğu gibi CIAO için de özgün bir yaklaşım benimsenmiş ve yat sahibinin vizyonu esas alınmış. Özellikle gövdedeki akıcı hatların ve baş kısımdaki dikeyliğin bu vizyonun yansıması olduğu, yat sahibinin dinamik kişiliğini temsil ettiği belirtiliyor. Devamı Nisan 2023 sayımızda.