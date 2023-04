Bodrumlu tersaneden 50 metrelik süperyat

Türk yatçılık sektöründe 30 yıllık geçmişe sahip Ada Yachtworks, yenilikçi ve son teknoloji tekneler inşa etmeyi sürdürüyor. Firma, imalatına bu ay başladığı 50 metrelik yeni süperyat projesine dair ilk duyuruyu yaptı. Söz konusu proje, Ada Yachtworks’un daha önce imza attığı All About U ve All About U2 adlı teknelerin sahibi için hayata geçirilecek. Uldas Yacht Design tarafından tasarlanan, iç tasarımı İtalyan Luca Dini’ye emanet edilen süperyatın mühendisliği için Ginton Naval Architect ile anlaşıldı. Mühendislik hesapları ise Norse Design tarafından yapıldı. Tüm donatım işlerini ise Şahinler Denizcilik üstleniyor. Gövdesi A grade çelik, üst binası H321 alüminyum malzemeyle inşa edilecek yatın maksimum hızının 15, seyir hızının ise 12 knot olması öngörülüyor. 12 kişinin konaklayabileceği ve 10 mürettebatın çalışabileceği süperyatın öne çıkan özelliklerinden biri, kıç tarafta konumlandırılacak büyük havuzu. Ada Yachtworks yetkilileri, geçen ay aldıkları bir kararla bu projenin ikizine bu ay başladı ve kardeş yatın teslim tarihini de Temmuz 2025 olarak belirledi. Dört güverteli süperyatın ilk gövdesinin teslim tarihinin ise Haziran 2025 olması planlanıyor.

