Büyüleyici tasarım AQUILA 70 LUXURY 

Aquila Power Catamarans’ın 21,26 metrelik amiral gemisi, göz alıcı çizgilere sahip, dengeli ve akıllı bir lüks yat olarak tanımlanıyor. Estetik ve hoş bir tasarımı olan Aquila 70 Luxury, aynı zamanda hızı 27 knot’a kadar çıkabilen güçlü bir power katamaran. Fotoğraflar AQUILA POWER CATAMARANS ARŞİVİ

Onuncu yılını 2022’de kutlayan Amerikalı power katamaran üreticisi Aquila Power Catamarans, motorlu katamaran pazarındaki hızlı yükselişini sürdürüyor. Marka, performans, yenilik ve kalite konusunda hassas inovasyon çalışmaları ile bu on yıl süresince çıtayı yukarılara taşıdı. Dünya çapında yüzlerce katamaranın kaliteli ve güvenilir özelliklerini müşteri memnuniyeti ile pekiştiren Aquila’nın hızlı büyümesi ve küresel başarısı, uluslararası tasarım ve mühendislik ekiplerini de, beklentileri karşılamaya zorladı. Amerika Birleşik Devletleri dahil 22 ülkede 90’dan fazla lokasyona sahip küresel bayi ağı, onu motorlu katamaran pazarında dünya lideri konumuna getirdi.

EN İYİ POWER KATAMARAN MARKASI SEÇİLDİ

Amerikalı köklü dergi Southern Boating Magazine okuyucularının oylarıyla Aquila, 2023’ün “Favorite Power Catamaran”ı seçildi. Geçen yıl da okuyucuların takdirini kazanan Aquila, bu ödülü üst üste ikinci kez kazandı. Southern Boating, Aquila’yı “Her bir Aquila modeli, olağanüstü performans ve güvenilirliğe sahip. Sınıfındaki en iyi özellikleri sunuyor” şeklinde nitelendirdi. Devamı Nisan 2023 sayımızda.