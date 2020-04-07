METİS – İtalyan Tasarım Ruhu

Yaz aylarında suyla buluşan 63 metrelik Metis, boyutuna rağmen zarif siluetiyle dikkat çekiyor. Ayrıca yenilikçi özellikleri, etkileyici biçimde uzun ve dikey pruvasıyla zamansız bir stile sahip. World Yacht Trophies 2019’da “En İyi Dış Tasarım” ödülü kazanan megayat, Giorgio M. Cassetta’nın elinden çıkan gövdesi ve Bannenberg & Rowell tasarım ofisi ile Birgit Otte işbirliğinde dizayn edilen iç mekânlarıyla denizdeki yaşama bambaşka bir açıdan baktırıyor.

İtalyan tasarım kalitesinin yeni nesil bir yansıması Metis. 1873’ten bu yana 29 metre üzeri süperyat ve megayatlar konusunda uzmanlaşan Benetti Yachts filosunun en genç üyesi. Daha önce sayfalarımıza taşıdığımız 69 metrelik Spectre ve 67 metrelik Seasense’in kızkardeşi olan 63 metrelik Metis, siluet olarak onları anımsatsa da kendine has inovatif özellikleriyle öne çıkıyor. Temmuz 2019’da suyla buluşan Metis, Benetti Yachts teknik ekibinin, yat sahibi ve mühendisler ile kesintisiz diyaloğu sonucunda Alman sahibinin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Devamı Nisan 2020 sayımızda…