Maxi Swan’da yeni çağ başlıyor

Swan, 2018 yılında Monaco’da 30 metrelik projesini tanıtarak hacim ve zarafetin boyutlarını artırdığını duyurmuştu. Geçen ay da usta isim Germán Frers ve iç tasarımda Misa Poggi işbirliğinde bir “maxi yat” üretimine soyunduğunu açıkladı. Yeni Swan 98 Pietarssaari’deki BTC (Boat Technology Centre)’de inşa ediliyor. İlk gövdenin yazın suya indirilmesi ve prömiyerini Monaco Yacht Show 2020’de yapması planlanıyor. Nautor’s Swan Group CEO’su Giovanni Pomati markanın yeni yelkenlisiyle ilgili olarak “Maxi Swan kategorimizde start verdiğimiz yeni çağda heyecanlıyız. Bu dönem gelecek eylül ayında Swan 98 ile başlıyor. 98, tasarımı ve konstrüksiyonu ile modern bir başyapıt. Şıklığı, lüks özellikleri ve performans niteliği ile de zamansız bir süperyat” sözlerini kullandı. Swan tersanesinde bugünlerde iki maxi yat üretim aşamasında.

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