SHERAKHAN: Hayat öpücüğüyle başlayan yeni yaşam

İlk kez 1966 yılında Prinses Margriet ismiyle Hollandalı bir deniz ticaret filosu eğitim gemisi olarak denizle buluşan 70 metrelik Sherakhan’ın muhteşem bir megayata dönüşümünün hikâyesinin peşine düştük. Yatı 2005’te yeniden suyla buluşturan sahibi Jan Verkerk, Shrekhan’ı charter’da deniz tutkunlarıyla paylaşmış. 2017’de son refit projesinde ise Hollandalı tersane Icon Yachts ekibi Sherakhan’a son dokunuşları kazandırmış. Yazı: Melda Onbaşyan

Kişiye özel tasarlanan her megayatın şüphesiz ilgi çekici bir hikâyesi var. Ancak Sherakhan, 54 yıla uzanan şaşırtıcı tarihiyle aynı zamanda sıra dışı. Yıllarca Hollanda’ya hizmet etmiş 70 metre uzunluğundaki yat, ilk olarak deniz ticaret filosunun eğitimi için kullanılmış. Daha sonra geniş yatak kapasitesi sayesinde demirli olduğu askeri limanda subay adaylarının yatakhanesi olarak değerlendirilmiş. Çelik gövdesi ve üst yapısıyla oldukça ağır, uzun menzilli bir deplasman gemisi olan Prinses Margriet, 40 yıl hizmet verdikten sonra uzun bir süre kaderine terk edilmiş. Ya sonra?

TUTKULU BİR MACERA

Sherakhan’a yeni bir hayat veren Jan Verkerk’in hikâyesi de ilginç. Yat turizmciliğine 38 metrelik süperyat Jaguar ile başlayan Verkerk tam bir deniz tutkunu. 2013 yılında satın aldığı 77 metrelik Hollanda yapımı Sovyet Ordusu’nun buz kırıcı römorkörü olarak kullanılan Giant I’i, Rijntjes Interior Design ekibi ile bir refit projesinden geçirerek 26 kişilik lüks bir yata dönüştürmüş. 2018’de Yacht Türkiye sayfalarına taşıdığımız Legend, kutuplarda seyahat etmek için kiralanabilen ilk süperyatlardan biri oldu ve birçok tasarım ödülü de kazandı. Devamı Temmuz 2020 sayımızda…