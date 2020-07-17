İtalyan prens kıyılarımızda: NJ Prince 43 Luxury Cabin

Sert tabanlı ve çok amaçlı şişme botlar yani sektördeki adıyla RIB’ler (rigid inflatable boat) hız severler, pratik ve şık tender ihtiyacı olan tekne sahipleri ile elbette su sporları tutkunları için her yıl cazip alternatiflerle karşımıza çıkıyor. Büyük markaların yenilikçi ve cesur yaklaşımları sayesinde tasarım olarak da çarpıcı kimlikler kazanan günümüz RIB’lerinin konforlu yaşam alanları ve ekipmanı, bu etkileyici deniz araçlarını basit birer “şişme bot” olarak nitelendirilemeyecek denli donanımlı kılıyor.

Yazı Ayça Güçlüten

60 yıllık deneyimiyle küresel RIB sektörünün en köklü markalarından Nuova Jolly, bugün 10 bin metrekare kapalı alana ve gelişmiş teknolojiye sahip büyük bir tersane. 1961 yılında Ailleo Domenico tarafından Milano yakınlarındaki Bussero bölgesinde küçük bir aile şirketi olarak marin dünyada varlık göstermeye başlamış. İtalya’nın en büyük şişme bot üreticilerinden biri olan firmanın yönetimini 90’lı yıllarda ailenin ikinci nesli devralmış.

Marka bugün Prince Open, Prince Cabin ve NJ adlarını taşıyan üç farklı serinin altında, 5 metreden 13 metreye kadar şişme botlar üretiyor. Fransa, Almanya, İsviçre, Avusturya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’daki temsilciliklerine de geçtiğimiz aylarda Türkiye’yi de ekleyen Nuova Jolly’nin amiral gemisi modellerinden biri olan NJ Prince 43 Luxury Cabin’i inceledik.

EĞLENCE DÜŞKÜNÜ DENİZCİ

Mavi âşıklar koyların keyfini çıkarmaya başladı. Yat sahiplerinden kimisi tender’ını yeniledi, kimisi yatı yerine lüks tender’ıyla sakin koy arayışına başladı. Hızlı ve pratik tekne arayanlar başlı başına bir segment olan RIB’leri de seçenekleri arasına aldılar.

Prince 43 Luxury Cabin’in ilk bakışta yüksek güçlü ve derin V gövde yapısı dikkat çekiyor. 13 metrelik boyunun verdiği ihtişamla, seyir esnasında hız yaparken denizle uyum içindeki karakteri kendini ortaya koyuyor. Modelin adındaki “lüks”, tamamen eğlence ve keyif odaklı kurgulanmış açık alanlarda konforla ilk buluşmasını gerçekleştiriyor. RIB’in iç alanlarını merak ettirecek denli rafine çizgiler burada başlıyor. Devamı Temmuz 2020 sayımızda…