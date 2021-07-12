Yeni nesil sportif profil K2

İtalyan Columbus Yachts’ın 2021 Şubat ayında suyla buluşturduğu 50 metrelik K2, dünya prömiyerini Eylül ayında Monaco Yacht Show’da yapmaya hazırlanıyor. Yeni nesil estetik nüansları, teknolojinin son yeniliklerinden faydalanan bir mühendislik anlayışıyla buluşturan K2’nin mühendisliğinde HydroTec, dış ve iç tasarımında ise Luca Dini tasarım stüdyosunun imzaları var.

İtalyan Palumbo Yachts’ın yan kuruluşu olan Columbus Yachts bugüne kadar birçok başarılı yatı suyla buluşturdu. Son olarak 2019 yılında 80 metrelik Dragon’u Monaco Yacht Show’da dünyaya tanıtan tersane, 2021’de de Sport serisinin yeni üyesi 50 metrelik K2’nin lansımanını yapmaya hazırlanıyor. Jilet gibi keskin dikey başı, yalın sportif çizgileri ve üstün teknolojik özellikleriyle yat sektörüne yeni nesil bir vizyon getiren K2, Columbus Yachts’ın Ancona’daki tersanesinde hayat buldu. Mühendisliğini daha önce birçok projede tersane ile birlikte çalışan HydroTec, dış ve iç tasarımını ise Floransalı tasarımcı Luca Dini ve ekibi üstlendi. Devamı Temmuz 2021 sayımızda…