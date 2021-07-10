Konforun simgesi 10 lüks ve denizci katamaran

Çift gövdeli tekneler olan katamaranlar suda uzun süre ve konforla vakit geçirmeyi isteyenler kadar, geniş ailelerin ve kalabalık arkadaş gruplarıyla vakit geçirmeyi sevenlerin de hayali. Sığ sulara da rahatlıkla girebilen bu tekneler, sezonda en güzel kıyılara yanaşmak için ideal. Tüm bu avantajları sunan hem motorlu hem yelkenli 10 katamaranı listeledik.

Sunreef 80 Grayone

Vision F 80

Lagoon 55

Aquila 54 Yacht Power

Leopard 53 Powercat

Excess 15

Nautitech 47 Power

Aventura 44

Bali 4.2

Fountaine Pajot MY4.S

Devamı Temmuz 2021 sayısında…