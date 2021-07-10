Konforun simgesi 10 lüks ve denizci katamaran

Çift gövdeli tekneler olan katamaranlar suda uzun süre ve konforla vakit geçirmeyi isteyenler kadar, geniş ailelerin ve kalabalık arkadaş gruplarıyla vakit geçirmeyi sevenlerin de hayali. Sığ sulara da rahatlıkla girebilen bu tekneler, sezonda en güzel kıyılara yanaşmak için ideal. Tüm bu avantajları sunan hem motorlu hem yelkenli 10 katamaranı listeledik.
Sunreef 80 Grayone
Vision F 80
Lagoon 55
Aquila 54 Yacht Power
Leopard 53 Powercat
Excess 15
Nautitech 47 Power
Aventura 44
Bali 4.2
Fountaine Pajot MY4.S
Devamı Temmuz 2021 sayısında…