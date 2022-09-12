Zarif, dinamik, sportif RIO

İtalyan Ferretti Group bünyesindeki CRN, Rio adını verdiği 62 metrelik Project C138’i 15 Ocak’ta Ancona’daki tersanesinde suya indirdi. Megayat, sahibine mayıs ayında teslim edildi. Rio’nun dünya prömiyeri ise bu ay sonunda düzenlenecek Monaco Yacht Show’da yapılacak.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar CRN ARŞİVİ

0 yılı aşan geçmişe sahip CRN, klasiğe verdiği değerden vazgeçmeden inovasyona odaklanarak özel yapım çelik ve alüminyum yatlar inşa ediyor. Çağdaş yatçılıkta yaratıcı ve yenilikçi megayatlara imza atan İtalyan tersane, global süperyat sektörünün en güçlü ve köklü oyuncularından biri. CRN’nin 2022 yılında 62 metrelik Rio’yu suya indirişini ve sahibine teslim edişini takip ettik. Seyir hayatına başlayan bu iddialı megayatı daha yakından inceliyoruz şimdi.

Aralık 2020 sayımızda CRN Yönetim Kurulu Üyesi Stefano De Vivo ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda Rio’ya dair ilk haberleri almıştık. Ferretti Group’un Ticari faaliyetler Sorumlusu da olan De Vivo, Rio’nun üretiminin sürdürüldüğü bilgisini vermişti. Megayat bu yıl ocak ayında suya indirildi ve mayıs ayında da sahibine kavuştu. Şimdi gözler Rio’nun dünya prömiyerinin gerçekleştirileceği, 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Monaco Yacht Show’da. Devamı Eylül 2022 sayımızda…