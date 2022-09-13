CAT63 Lüks ve sıradışı katamaranda Türk imzası

Tuzla’daki butik tersane Soyaslan’da inşa edilen CAT63, soğuk kalıplanmış dünyanın en uzun katamaranı unvanını taşıyor. Geçen ay suya indirilen 19,37 metre boyundaki şık ve gösterişli tekne, yapım yöntemi ve tasarım özellikleriyle öne çıkıyor. Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar POZİTİF STUDIO

Performansı ve lüksü bir arada sunan katamaranların yükselişi sürüyor. Kendi pazarını yaratan bu tekne tipine talep gün geçtikçe artarken, yerli üreticiler de iddiasını ortaya koyuyor.

Gemi inşa endüstrisinde 1980 yılından bu yana var olan Turhan Soyaslan tarafından 1992’de kurulan Soyaslan Tersanesi, bugüne dek 100’ün üzerinde başarılı projeye imza attı. 40 metreye kadar yatlar üreten ve aynı anda üç teknenin yapımını yürütme kapasitesi bulunan tersane, 1400 metrekarelik alana kurulu. Başarılı butik tersane ağırlık olarak ahşap, çelik, alüminyum ve GRP malzemeden yatlar inşa ediyor. Devamı Eylül 2022 sayımızda.