BAVARIA YACHTS Sezona hazır.

Yurtdışı ve yurtiçi fuarların ardı ardına yapıldığı, tekne severlerin yeni modelleri incelediği, cazip fırsatları değerlendirdiği veya var olan teknelerinde değişiklik yapmak için piyasayı kolaçan ettiği mevsimdeyiz. Özellikle pazarın büyük oyuncularından bu dönemde göz ardı edilemeyecek haberler geliyor. Alman üretici Bavaria da onlardan biri…

Prömiyerler, kampanyalar, yenilikler… İnovatif firmaların kendilerini gösterdikleri, vizyonlarını ortaya koydukları aylardayız. Global pazarın tüm oyuncuları 2020 projelerini duyurmaya başladı. Yeni modeller ve ürünler bir yana, mevcut modellerde revizyonlar da gündemde. İddialı yat üreticilerinden Bavaria Yachts da hem motoryat hem de yelkenli serisiyle ilgili haberler verdi.

Devamı Ekim 2019 sayımızda…