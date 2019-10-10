STS BODRUM Cumhuriyet tarihinin ilk okul gemisi

2001 yılında suya indirildiğinden bu yana bir deniz laboratuvarı olarak görev yapan, deneyimli denizcilerin bilgilerini genç nesillere aktardığı bir okul gemisi STS Bodrum. Sudaki duruşuyla gittiği her ülkede dikkatleri üzerine çeken ve yapım öyküsüyle emsal teşkil eden bu geleneksel ahşap yatın hayatta kalmak içinse acil desteğe ihtiyacı var.

Bodrum’da yatçılık sektörünü geliştirmek, nitelikli kaptan ve denizciler yetiştirmek amacıyla inşa edilen STS Bodrum, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk okul gemisi. Bu özel projenin fikir babası ise gençlere ve yelkencilere açtığı yollarla, yelken kulüpleriyle, 30. yılını dolduran Bodrum Cup gibi etkinlikleriyle, kısacası Bodrum’da yatçılık ve denizcilik sektörüne kattığı değerlerle adını sıklıkla duyduğumuz Erman Aras. Aras, ilham veren ama sonu pek de mutlu bitmeyen STS Bodrum’un hikâyesini anlattı.

TÜRKİYE’NİN DENİZCİLİK PROJESİ

Bir okul gemisi ihtiyacı nasıl ortaya çıktı?

Teknelerinizde eski süngerci ve kaptanlara denk gelirseniz sorun yok, ama 80’lerde binlerce tekne yapılmaya başlanınca yeni nesil kaptanlar biraz deneyimsiz kaldı. Ben de bir arayış içerisine girdim. Yöremizde deniz meslek lisesi de yoktu ve uzun vadede bir eğitim sisteminin yanı sıra kısa vadede hâlihazırdaki kaptanların eğitilmesi gerekiyordu. Devamı Ekim 2019 sayımızda…