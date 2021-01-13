Denize yıldırım düştü, RIVA 88’ FOLGORE

Riva’nın sportfly serisinin en yeni modeli 88’ Folgore, Monako’da geçen yıl Ferretti Group tarafından düzenlenen özel bir davette tanıtıldı. Serinin en büyük modeli olan tekne; parlak siyah detaylı gri gövdesi, duruşu ve adına yaraşır performansıyla dikkat çekiyor. Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar RIVA YACHT ARŞİVİ

Riva, geleceği öngören ama gelenekçi kimliğinden ödün vermeyen bir marka. 1842’de kurulan ve klasikleşen modellere imza atan tersane, 2020 yılında da istikrarını ve üretim kapasitesini korudu. Yine özgün stil sahibi tekneler, inovasyon ve teknoloji ile güçlendirilerek Riva severlere sunuluyor. Riva’nın sportfly serisinin en büyüğü olan 26, 92 metre boyundaki Riva 88’ Folgore de markanın öne çıkan yenilerinden biri. Tüm dünyadaki Riva sahiplerinin ve bir Riva’yla deniz yaşamına başlangıç yapmaya hazırlananların odağında şimdilerde bu tekne yer alıyor.

MANYETİK CAZİBEYLE GELECEĞE SEYİR

Klasikleşen runabout’larıyla dünya yıldızlarının ve Kraliyet ailesi üyelerinin vazgeçilmezi olan Riva, yeni nesil modelleriyle de iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Yeni Riva’lar hem boy atıyor hem de konfor ve performansta çıtayı oldukça yukarılara taşıyor. İtalyancada “yıldırım” anlamına gelen Folgore, spor bir teknenin şıklığını ve hızını Riva’nın zarifliğiyle meşhur dış ve iç mekânlarıyla birleştiriyor. Karbon fiber takviyeli kompozit malzemeden inşa edilen teknede bol miktarda mermer, cam ve paslanmaz çelik malzemeler kullanılmış. Riva’nın fark yaratan sportfly modeli 88’ Folgore, geleceğe yüzünü dönmüş bir tekne. Gövde çizgileriyle bir bilimkurgu filminden fırlamış izlenimi uyandırıyor. Efsanevi markanın geçmişi ve geleneksel felsefesi, bu yenilikçi teknenin kimliğinde de korunmuş. Karbon gibi yenilikçi malzemeleri geleneksel özellikli maun kaplama ve dekoratif çelik ile birleştiren tasarımının manyetik cazibesi geçmiş ve günümüz arasında uyum içinde. Devamı Ocak 2021 sayımızda…