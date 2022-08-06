Ağustos 2022

1-7 AĞUSTOS

MAVİ RALLY

Turkishbank sponsorluğunda, Turgutreis D-Marin’in ev sahipliğinde ve Aydın Yurdum’un komodorluğunda gerçekleştirilecek rallide; Kalimnos, Nisiros, Tilos, Halki, Simi ve Bozburun gezilecek. www.tayk.org.tr

3-6 AĞUSTOS

J/70 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

D-Marin sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Turu’nun dördüncü ayağı olarak İstanbul’da gerçekleştirilecek yarışlarda rüzgârüstü-rüzgâraltı rota uygulanacak.

www.j70tr.org

7 AĞUSTOS

SPORTSBOAT TROFESİ V. AYAK HSSK KUPASI

6-9,15 metrelik ve en fazla 2 bin kg’lık teknelere açık trofenin altıncı ayağı MYK Kupası 14 Ağustos’ta, yedinci ayağı KYK Türkiye Şampiyonası ise 26-28 Ağustos’ta… www.sportsboatturkiye.org

13 AĞUSTOS

TAYK BDK KUPASI

Burgazada Deniz Kulübü işbirliğinde Adalar çevresindeki coğrafi parkurda gerçekleştirilen yarışa katılması beklenen tekne sayısı 30 civarında… www.tayk.org.tr

14-19 AĞUSTOS

HALF TON CLASSIC CUP

12. yılındaki yarış, Royal Ocean Racing Club ile Half Ton Class Europe işbirliğinde İngiltere, Cowes’ta düzenleniyor. www.halftonclassicscup.com

19-21 AĞUSTOS

TAYK EKER OLYMPOS KUPASI

10. yılındaki yarış, Eker Süt Ürünleri sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü işbirliğinde düzenlenerek Moda-Trilye-Moda rotasında koşuluyor. www.tayk.org.tr