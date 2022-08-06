Ağustos 2022

1-7 AĞUSTOS
MAVİ RALLY
Turkishbank sponsorluğunda, Turgutreis D-Marin’in ev sahipliğinde ve Aydın Yurdum’un komodorluğunda gerçekleştirilecek rallide; Kalimnos, Nisiros, Tilos, Halki, Simi ve Bozburun gezilecek. www.tayk.org.tr
3-6 AĞUSTOS
J/70 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
D-Marin sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Turu’nun dördüncü ayağı olarak İstanbul’da gerçekleştirilecek yarışlarda rüzgârüstü-rüzgâraltı rota uygulanacak.
www.j70tr.org
7 AĞUSTOS
SPORTSBOAT TROFESİ V. AYAK HSSK KUPASI
6-9,15 metrelik ve en fazla 2 bin kg’lık teknelere açık trofenin altıncı ayağı MYK Kupası 14 Ağustos’ta, yedinci ayağı KYK Türkiye Şampiyonası ise 26-28 Ağustos’ta… www.sportsboatturkiye.org
13 AĞUSTOS
TAYK BDK KUPASI
Burgazada Deniz Kulübü işbirliğinde Adalar çevresindeki coğrafi parkurda gerçekleştirilen yarışa katılması beklenen tekne sayısı 30 civarında… www.tayk.org.tr
14-19 AĞUSTOS
HALF TON CLASSIC CUP
12. yılındaki yarış, Royal Ocean Racing Club ile Half Ton Class Europe işbirliğinde İngiltere, Cowes’ta düzenleniyor. www.halftonclassicscup.com
19-21 AĞUSTOS
TAYK EKER OLYMPOS KUPASI
10. yılındaki yarış, Eker Süt Ürünleri sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü işbirliğinde düzenlenerek Moda-Trilye-Moda rotasında koşuluyor. www.tayk.org.tr