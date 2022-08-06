Yacht Türkiye AĞUSTOS 2022 -198

22 ALESTA
Sirena Marine, Numarine, Tezmarin, Alia Yachts, Bavaria Yachts, Bluegame, Pershing, Riva, Sanlorenzo, XO Boats, Wally, Oreste, D-Marin, Bodrum Loft, Hilton Dalaman, Bitlo…
32 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…
38 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…
40 KILAVUZ
Konfor özellikleri kadar performansları da yüksek 15 gezi yelkenlisi…
52 KAPAK
Alman Lürssen imzalı gigayat: 115 metrelik Ahpo…
64 KEŞİF
Sunreef Yachts Kurucusu ve Başkanı Francis Lapp’le teknesi Marie-Joseph’ta özel bir buluşma…
74 REFIT
Ünlü iş insanı Pier Luigi Loro Piana’nın rekor sürede restore edilen ödüllü teknesi Masquenada…
80 YACHT DECO
İç tasarımı Sami Savatlı tarafından yenilenen 35 metrelik Riva Athena 115…
82 SEVGİLİ TEKNEM
53 yaşındaki klasik tekne Brave Jenny, Prof. Dr. Mahmut Berkman ile Ege sularında…
88 TEKNE HAYATI
Gökova Ören Marina Müdürü Alp Can Demirezen’in marinada bağlı teknesindeki yaşamı…
92 YACHT CHEFS
Deniz Kurt Görsev, süperyat şeflerinden eşsiz tarifler aktardı…
96 DALGALI SOHBETLER
Emir Kunt, Kuzey Sporadlar’ın en bilinen adası Skiathos’u anlattı…
104 TRANSFER
Alper Günoral’ın İtalya’dan Fethiye’ye getirdiği tekneyle seyir hikâyesi…
108 KÜÇÜK KOYLAR
Ali Boratav, denizler ve marinalardaki mevcut durum raporunu kaleme aldı…
116 FIRTINA KUŞU
Süha Umar denizlerimizde yaşanan kazaları ve güvenlik ihlallerini değerlendirdi…
122 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz denizlerdeki en büyük sorunlardan biri olan gürültüye işaret ediyor…
124 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, Karadeniz’de keşfedilen 2400 yaşındaki ticaret teknesi batığını anlattı…
128 KİTAP
Rahmi M. Koç Müzesi imzalı “Bir Gemi ve Tekne Koleksiyonu”…
130 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli aşırı sıcakları ve etkilerini değerlendirdi…
132 TRAMOLA
Arkas Optimist Dünya Şampiyonası, Emre Sakçı, Deniz Kızı Yelken Kupası, Caligo Yelken Takımı…
138 OTOMOBİL
Jaguar E-Pace, Mercedes EQE 350+ AMG, Subaru Solterra…