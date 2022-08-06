Yacht Türkiye AĞUSTOS 2022 -198

22 ALESTA

Sirena Marine, Numarine, Tezmarin, Alia Yachts, Bavaria Yachts, Bluegame, Pershing, Riva, Sanlorenzo, XO Boats, Wally, Oreste, D-Marin, Bodrum Loft, Hilton Dalaman, Bitlo…

32 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…

38 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

40 KILAVUZ

Konfor özellikleri kadar performansları da yüksek 15 gezi yelkenlisi…

52 KAPAK

Alman Lürssen imzalı gigayat: 115 metrelik Ahpo…

64 KEŞİF

Sunreef Yachts Kurucusu ve Başkanı Francis Lapp’le teknesi Marie-Joseph’ta özel bir buluşma…

74 REFIT

Ünlü iş insanı Pier Luigi Loro Piana’nın rekor sürede restore edilen ödüllü teknesi Masquenada…

80 YACHT DECO

İç tasarımı Sami Savatlı tarafından yenilenen 35 metrelik Riva Athena 115…

82 SEVGİLİ TEKNEM

53 yaşındaki klasik tekne Brave Jenny, Prof. Dr. Mahmut Berkman ile Ege sularında…

88 TEKNE HAYATI

Gökova Ören Marina Müdürü Alp Can Demirezen’in marinada bağlı teknesindeki yaşamı…

92 YACHT CHEFS

Deniz Kurt Görsev, süperyat şeflerinden eşsiz tarifler aktardı…

96 DALGALI SOHBETLER

Emir Kunt, Kuzey Sporadlar’ın en bilinen adası Skiathos’u anlattı…

104 TRANSFER

Alper Günoral’ın İtalya’dan Fethiye’ye getirdiği tekneyle seyir hikâyesi…

108 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, denizler ve marinalardaki mevcut durum raporunu kaleme aldı…

116 FIRTINA KUŞU

Süha Umar denizlerimizde yaşanan kazaları ve güvenlik ihlallerini değerlendirdi…

122 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz denizlerdeki en büyük sorunlardan biri olan gürültüye işaret ediyor…

124 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Karadeniz’de keşfedilen 2400 yaşındaki ticaret teknesi batığını anlattı…

128 KİTAP

Rahmi M. Koç Müzesi imzalı “Bir Gemi ve Tekne Koleksiyonu”…

130 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli aşırı sıcakları ve etkilerini değerlendirdi…

132 TRAMOLA

Arkas Optimist Dünya Şampiyonası, Emre Sakçı, Deniz Kızı Yelken Kupası, Caligo Yelken Takımı…

138 OTOMOBİL

Jaguar E-Pace, Mercedes EQE 350+ AMG, Subaru Solterra…