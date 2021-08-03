Ağustos 2021

1 AĞUSTOS

SPORTSBOAT TROFESİ IV. AYAK

SportsBoat Trofesi’nin Quick Sigorta sponsorluğundaki dördüncü ayağı, Heybeliada Su Sporları Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

www.sportsboatturkiye.org

4-8 AĞUSTOS

BODRUM SAILING SHOW

Dünyanın önde gelen tekne ve katamaran markalarının en güzel yelkenli modelleri Milta Bodrum Marina’da ziyaret edilebilecek.

www.bodrumyachtfest.com

8 AĞUSTOS

TAYK-SANTA BARBARA KUPASI

Moda Deniz Kulübü önünden start alacak yarışta tekneler Büyükada’yı dönüp başladıkları yerde finiş verecek.

www.tayk.org.tr

12-15 AĞUSTOS

MOST BODRUM

Yalıkavak Marina ev sahipliğinde bu yıl 5.’si düzenlenecek MOST’a (Akdeniz Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası) 50 teknenin katılması bekleniyor.

www.mostbodrum.com

13-15 AĞUSTOS

SPORTSBOAT TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

ORC (Offshore Racing Congress) reyting sistemi kullanılan şampiyonada bu yıl sekiz şamandıra yarışı ve bir coğrafi rotalı yarış yapılması planlanıyor. Kayıtlar 11 Ağustos’a kadar açık.

[email protected]

19-22 AĞUSTOS

DOST DİDİM

D-Marin Didim ev sahipliğinde düzenlenecek sportif balıkçılık turnuvası üçüncü yılında.

www.dostdidim.com

20-22 AĞUSTOS

TAYK-OLYMPOS KUPASI

Sekizinci yılındaki yarışın ilk günü 25-30 tekne Moda Deniz Kulübü’nden Trilye’ye doğru kapışacak. İkinci gün Trilye’de devam edecek mücadele, son gün Trilye-MDK etabıyla tamamlanacak. www.tayk.org.tr

21-27 AĞUSTOS

HDI LORYMA CUP

Marmaris-Çiftlik, Çiftlik-Orhaniye ve Orhaniye-Kalkan-Marmaris rotalarında yapılacak yarışta 250 deniz mili yol katedilecek. Katılım ücreti 500 Euro. www.lorymacup.com

23-29 AĞUSTOS

SPORTSBOAT AVRUPA ŞAMPİYONASI

TYF ve ORC (Offshore Racing Congress) işbirliğinde bu yıl İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan Avrupa Şampiyonası için start Kalamış Koyu’nda verilecek.

www.sportsboatturkiye.org

RÜZGAR TAKVİMİ

◊ 3 Ağustos Doğumgünü Fırtınası (Marmara Bölgesi’nde)

◊ 14 Ağustos Fırtına

◊ 17 Ağustos Fırtına

◊ 19 Ağustos Fırtına

◊ 20 Ağustos Fırtına (2 gün)

◊ 31 Ağustos Mircan Fırtınası