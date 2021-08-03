Ağustos 2021

1 AĞUSTOS
SPORTSBOAT TROFESİ IV. AYAK
SportsBoat Trofesi’nin Quick Sigorta sponsorluğundaki dördüncü ayağı, Heybeliada Su Sporları Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
www.sportsboatturkiye.org
4-8 AĞUSTOS
BODRUM SAILING SHOW
Dünyanın önde gelen tekne ve katamaran markalarının en güzel yelkenli modelleri Milta Bodrum Marina’da ziyaret edilebilecek.
www.bodrumyachtfest.com
8 AĞUSTOS
TAYK-SANTA BARBARA KUPASI
Moda Deniz Kulübü önünden start alacak yarışta tekneler Büyükada’yı dönüp başladıkları yerde finiş verecek.
www.tayk.org.tr
12-15 AĞUSTOS
MOST BODRUM
Yalıkavak Marina ev sahipliğinde bu yıl 5.’si düzenlenecek MOST’a (Akdeniz Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası) 50 teknenin katılması bekleniyor.
www.mostbodrum.com
13-15 AĞUSTOS
SPORTSBOAT TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
ORC (Offshore Racing Congress) reyting sistemi kullanılan şampiyonada bu yıl sekiz şamandıra yarışı ve bir coğrafi rotalı yarış yapılması planlanıyor. Kayıtlar 11 Ağustos’a kadar açık.
19-22 AĞUSTOS
DOST DİDİM
D-Marin Didim ev sahipliğinde düzenlenecek sportif balıkçılık turnuvası üçüncü yılında.
www.dostdidim.com
20-22 AĞUSTOS
TAYK-OLYMPOS KUPASI
Sekizinci yılındaki yarışın ilk günü 25-30 tekne Moda Deniz Kulübü’nden Trilye’ye doğru kapışacak. İkinci gün Trilye’de devam edecek mücadele, son gün Trilye-MDK etabıyla tamamlanacak. www.tayk.org.tr
21-27 AĞUSTOS
HDI LORYMA CUP
Marmaris-Çiftlik, Çiftlik-Orhaniye ve Orhaniye-Kalkan-Marmaris rotalarında yapılacak yarışta 250 deniz mili yol katedilecek. Katılım ücreti 500 Euro. www.lorymacup.com
23-29 AĞUSTOS
SPORTSBOAT AVRUPA ŞAMPİYONASI
TYF ve ORC (Offshore Racing Congress) işbirliğinde bu yıl İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan Avrupa Şampiyonası için start Kalamış Koyu’nda verilecek.
www.sportsboatturkiye.org
RÜZGAR TAKVİMİ
◊ 3 Ağustos Doğumgünü Fırtınası (Marmara Bölgesi’nde)
◊ 14 Ağustos Fırtına
◊ 17 Ağustos Fırtına
◊ 19 Ağustos Fırtına
◊ 20 Ağustos Fırtına (2 gün)
◊ 31 Ağustos Mircan Fırtınası