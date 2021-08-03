Yacht Türkiye AĞUSTOS 2021 – 186

18 ALESTA
Azimut Yachts, Numarine, Trio Deniz, Tezmarin, Sirena Marine, Bilgin Yachts, Hanse Yachts, Riva Yacht, Bali Catamarans, Sea Ray, Contest Yachts, Galeon Yachts, İzmir Marina, Flynt Yachts, Rahmi M. Koç Müzesi, Fikret Kızılok, Marmara Adalar Platformu, Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa Derneği…
30 ETKİNLİK
Bu sene Marmaris’te düzenlenen Geleneksel Jeanneau Günleri…
32 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…
40 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar rüzgâr takvimiyle birlikte…
41 KILAVUZ
Denizcilerin tutkunu olduğu 60 feet boyda 12 lüks yelkenli….
56 KEŞİF
Lazzara Yachts imzalı, Antalya’da üretilen 26,5 metrelik “süperyat kimlikli” Sandro…
64 MEGAYAT
İtalyan Rossinavi’nin 49,70 metrelik yeni güzeli LEL…
74 DECO
Somas Mimarlık’ın imza attığı ilk yat tasarımının hikâyesi…
78 MACERA
Prof. Dr. Talat Kırış, 2021 Avrupa Yılın Yatı ödüllerinin kazananlarından Boreal 47.2’yi “en iyi uzun yol teknesi” diye tanımlayarak yazdı…
84 TERSANE
Dünyada da tanınan bir marka olan Rockharbour Yachts’ın yeni ortağı İzmir Tersanesi…
88 MAVİ TUTKU
Başarılı müzisyen Kerem Görsev, geçmişten bugüne denizciliğini eşi Deniz Kurt Görsev’e anlattı…
92 TEKNE HAYATI
Yelken sevdalısı Ömre Artemiz-Olcay Engin çiftinin maviliklerdeki yaşamı…
98 DALGALI SOHBETLER
Emir Kunt, kalabalıktan uzak yatçı dostu mekânları tavsiye etti…
104 KÜÇÜK KOYLAR
Ali Boratav, Hisarönü’ndeki son gelişmeleri paylaştı…
116 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, her denizcinin yaşaması gereken “doğa günü”nü yazdı…
124 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, yazı dizisinde bu ay Serçe Limanı Cam Batığı’nı anlattı…
128 MAVİ VATAN
E. Amiral Cem Gürdeniz, yitirilen kabotaj haklarımızı kaleme aldı…
130 DENİZ HUKUKU
Avukat Murat Sümer, gemi kaynaklı deniz kirliliği bağlamında deniz çöpleri ve plastik sorununu irdeledi…
134 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli kuruyan gölleri, yok olan sulak alanları ve ölen canlılarımızı yazdı…
136 TRAMOLA
Tırhandil Cup, Güney Yarışı ve galibi Orient Express VI, Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları, Bosphorus Cup, Şahika Ercümen, Tolga Pamir, Alize Ocean Racing…
150 KİTAP
Deniz Kurt Görsev’in kaleme aldığı “Bir Türk kadın şefin seyahatnamesi ISLAK MENÜ”…
152 CHARTER
Pazarın genç ve başarılı oyuncusu Turmobil Sailing ile giderek hareketlenen sezonu konuştuk…
162 OTOMOBİL
Lamborghini 63 SIán FKP 37 Hybrid, Ford Kuga 1.5 Ecoblue ST-Line…
163 YAT MARKET