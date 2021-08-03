Yacht Türkiye AĞUSTOS 2021 – 186

18 ALESTA

Azimut Yachts, Numarine, Trio Deniz, Tezmarin, Sirena Marine, Bilgin Yachts, Hanse Yachts, Riva Yacht, Bali Catamarans, Sea Ray, Contest Yachts, Galeon Yachts, İzmir Marina, Flynt Yachts, Rahmi M. Koç Müzesi, Fikret Kızılok, Marmara Adalar Platformu, Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa Derneği…

30 ETKİNLİK

Bu sene Marmaris’te düzenlenen Geleneksel Jeanneau Günleri…

32 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…

40 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar rüzgâr takvimiyle birlikte…

41 KILAVUZ

Denizcilerin tutkunu olduğu 60 feet boyda 12 lüks yelkenli….

56 KEŞİF

Lazzara Yachts imzalı, Antalya’da üretilen 26,5 metrelik “süperyat kimlikli” Sandro…

64 MEGAYAT

İtalyan Rossinavi’nin 49,70 metrelik yeni güzeli LEL…

74 DECO

Somas Mimarlık’ın imza attığı ilk yat tasarımının hikâyesi…

78 MACERA

Prof. Dr. Talat Kırış, 2021 Avrupa Yılın Yatı ödüllerinin kazananlarından Boreal 47.2’yi “en iyi uzun yol teknesi” diye tanımlayarak yazdı…

84 TERSANE

Dünyada da tanınan bir marka olan Rockharbour Yachts’ın yeni ortağı İzmir Tersanesi…

88 MAVİ TUTKU

Başarılı müzisyen Kerem Görsev, geçmişten bugüne denizciliğini eşi Deniz Kurt Görsev’e anlattı…

92 TEKNE HAYATI

Yelken sevdalısı Ömre Artemiz-Olcay Engin çiftinin maviliklerdeki yaşamı…

98 DALGALI SOHBETLER

Emir Kunt, kalabalıktan uzak yatçı dostu mekânları tavsiye etti…

104 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, Hisarönü’ndeki son gelişmeleri paylaştı…

116 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, her denizcinin yaşaması gereken “doğa günü”nü yazdı…

124 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, yazı dizisinde bu ay Serçe Limanı Cam Batığı’nı anlattı…

128 MAVİ VATAN

E. Amiral Cem Gürdeniz, yitirilen kabotaj haklarımızı kaleme aldı…

130 DENİZ HUKUKU

Avukat Murat Sümer, gemi kaynaklı deniz kirliliği bağlamında deniz çöpleri ve plastik sorununu irdeledi…

134 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli kuruyan gölleri, yok olan sulak alanları ve ölen canlılarımızı yazdı…

136 TRAMOLA

Tırhandil Cup, Güney Yarışı ve galibi Orient Express VI, Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları, Bosphorus Cup, Şahika Ercümen, Tolga Pamir, Alize Ocean Racing…

150 KİTAP

Deniz Kurt Görsev’in kaleme aldığı “Bir Türk kadın şefin seyahatnamesi ISLAK MENÜ”…

152 CHARTER

Pazarın genç ve başarılı oyuncusu Turmobil Sailing ile giderek hareketlenen sezonu konuştuk…

162 OTOMOBİL

Lamborghini 63 SIán FKP 37 Hybrid, Ford Kuga 1.5 Ecoblue ST-Line…

163 YAT MARKET