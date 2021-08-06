12 ay denizde yaşamanın püf noktaları

Denizciler için yaz sonunda tekneden kopup yeniden şehre taşınmak kolay bir süreç değil. Pek çok insan, yaşamlarını teknelerinde ve marinalarda sürdürmek üzere bir düzen kurabiliyor. Peki bu yaşam düzeninin püf noktaları nedir?

1. Doğru marinayı bulmak

Kış aylarında teknede yaşam, bağlanacak doğru bir marina bulmadan pek de kolay olmayabilir. Bazı denizci dostlarımız balıkçı barınaklarını veya bakir bölgelerde kendi kurdukları ve komünal bir alt yapısı olan gruplar içinde dayanışma içinde kışı geçirmeyi de tercih edebiliyorlar. Her şekilde, insanlar mutlu oldukları, huzur buldukları yaşamı kuruyorlarsa, sorun yok. Ancak şehir hayatının konforundan teknede yaşamanın kısıtlarına bir anda geçiş yapmak niyetindeyseniz, alışma aşamasında temiz duşlar, market, restoranlar ve daha konforlu yaşam alanları sunabilen bir marina tercih etmeniz hayatınızı kolaylaştırabilir.

2. Teknede ısınmak

Yazın koylarda demirleyip uzun uzun yüzmek için kullandığınız tekneniz, kışın hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar soğuk olacaktır. Bu nedenle, 12 ay yaşamak için tekenize taşınmadan önce teknenin ısıtma olanaklarını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

3. Denizde eğlence

Deniz üzerinde huzurlu, sakin, dalgaların arasında bir yaşam kurduğunuzda, televizyona veya internete ihtiyacınız olmayacağını düşünmek hatalı bir bakış açısı olabilir zira dünyadan bu derece kopmak sağlıklı olmayabilir. Teknedeki internet bağlantısı seçeneklerini değerlendirmenizi, gerekiyorsa TV/Anten bağlantınızı güçlendirmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca, belki kendiniz için veya sizinle yaşayacak aileniz için, dijital eğlence seçeneklerini de teknede bulundurmak doğru olabilir. Bu noktada PS5, Playstation 4 veya Nintendo Switch gibi popüler oyun konsollarını değerlendirmenizi öneririz.

4. Geniş yaşam alanları yaratmak

Kış boyunca teknede yaşamaya karar verdiyseniz, yaz aylarında belki yedek yelkene veya diğer deniz ihtiyaçlarınıza ayırdığınız ve tekne içinde geniş yer kaplayan bazı araç gereçlerinizi farklı bir şekilde depolamak için çözümler de geliştirebilirsiniz. Böylece 8-9 ay boyunca kullanmayacağınız deniz oyuncaklarınızın teknede fazladan yer kaplamasını engellerken kendinize de daha konforlu bir yaşam alanı açmış olursunuz. Bağlandığınız marinada depolama imkanları varsa bunları kullanabileceğiniz gibi, bazı malzemeleri su ve güneş geçirmeyecek şekilde paketledikten sonra teknenin üstüne bağlayarak saklamak gibi çözüm de kullanılabilir.

5. Temizlik ve hijyen konusu hassas

Marinada 12 ay denizde bekleseniz bile içinde yaşam olan, hergün yemek pişen, çöp üreten, tuvaletleri kullanılan bir tekne, böceklerin ve kemirgenlerin ilgi odağı olacaktır. Bağlama ipine fare engeli koymanız bir derece işinizi kolaylaştırsa da hamamböceklerinin teknelere tırmanmak konusunda çok azimli olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle tekne içinde hijyene büyük önem göstermek, çöp biriktirmemek, düzenli dip köşe temizlik yapmak bu canlıların tekneye yuva yapıp üremelerini engelleyecek en faydalı önlem olacaktır. Ayrıca, herkes için bir çözüm olmasa da eğer bir kedi sahibiyseniz ve kediniz de teknede sizinle yaşıyorsa, tekneye giren bu davetsiz misafirler kedilerin avcılık güdülerini hızla harekete geçirecek, daha yuvalamaya fırsat bulamadan, kedinizin hedefi haline gelecektir. Yani, teknede kedileriyle yaşayanlar bu konuda bir nebze daha avantajlılar.