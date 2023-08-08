150. yıla özel Benetti B.Yond Limited Edition

İtalyan Benetti, 150. yıl dönümünün onuruna yeni 40 metrelik B.Yond Limited Edition Voyager’ını sundu. Sınırlı sürüm Voyager, 12 ay boyunca satışta olacak. B.Yond serisinin birçok ana özelliğini taşıyan megayat, 9 knot hızla 8 bin 200 deniz miline ulaşıyor. Gövde, Vulcan Grey isimli metalik rengiyle ve siyah camlarıyla dikkat çekiyor. Dört güverteli yat, kıçtan başa altın rengi su hattına sahip. Tik tırabzanla, cam korkuluklarla kesintisiz manzara sunan megayatın ana güvertesinde bir master kamara ve dört VIP konuk kamarası mevcut. Garaj iki jet-ski, bir kurtarma botu ve 6,50 metrelik bir tender depolayabiliyor. Alt güverteyee kaptan kamarası dahil beş mürettebat kabini yerleştirildi. Bir ekstra kamara da gym ya da saunalı ve buhar banyolu wellness alanı haline getirilebiliyor. www.benettiyachts.it