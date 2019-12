Türkiye, yelkencilik üssü olabilir

Üç tarafı denizlerle çevrili… Dile pelesenk olan bu klişe kalıp ile başlayan cümlenin devamında, ülkemizde denizciliğin gelişemediğini söyleyip duruyoruz. Negatif tespitlerin ve örneklerin bu eksiklikleri gidermek için yeterli olmadığı aşikâr. Oysa ülkemizde deniz ve denizcilik bilincinin geliştiğini gösteren olayları aktarmak da bir tercih… Dergimiz, özellikle yatçılık, yat inşa ve amatör denizcilikle ilgili her türlü gelişmeyi sizlere duyurmayı bu yüzden seçti. Bu sayımızda da geçen ay sularımızda düzenlenen yelkenli yat yarışlarıyla amatör denizciliğimizdeki hareketliliği göstermek istedik… Dergiyi baskıya hazırladığımız Ekim sonu ve Kasım başında, “üç tarafımızı çevreleyen denizlerde” çok kalabalık filolarla yelkenli yat yarışları düzenlendi. Bunlardan üçü de uluslararası katılımla gerçekleştirildi. 31’inci yılındaki The Bodrum Cup’ta organizasyon tekneleriyle birlikte toplam 180 tekne yer aldı. Beş gün boyunca her etabında ayrı bir yarış ve etkinlikle belki de Türkiye’nin en büyük yelken organizasyonu düzenlendi. Yabancı katılımcı sayısının da bu yıl yüzde 15 arttığını gördük. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası da 30’uncu yılını kutladı. Türkiye, Rusya, Yunanistan, Almanya, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Romanya, Belarus, Hollanda, Letonya, Kazakistan ve İngiltere’den toplam 124 ekip Marmaris sularında yelken açtı.

Göcek Sonbahar Yarış Haftası 20’nci yılında kendi katılım rekorunu kırdı. Göcek koylarında 12 ülkeden 108 teknede, 770 yelkenci mücadele etti. İstanbul Boğazı da bir başka rekora sahne oldu. Visa Bosphorus Regatta’da İstanbul Boğazı’nda ilk kez 150’nin üzerinde tekne aynı anda yelken açtı. 200’ün üzerinde tekne kayıt verirken yarışa 171’i katıldı. Tüm bu yarışları ve daha fazlasını “Tramola” bölümümüzde okuyacaksınız… Nasıl Alaçatı rüzgâr sörfü konusunda uluslararası bir marka olduysa, yelken yarışlarında da birden fazla merkezde marka olabiliriz. Geçen ayki organizasyonları aynı ciddiyetle ve istikrarla sürdürürsek bunu kısa sürede başarmamız da mümkün…

Bu kadar çok yat yarışından bahsettiğimiz bu sayıda dosya konumuzu da “yarışçı”lardan seçtik ve performans sınıfı yelkenli yatları araştırdık. Teknik özellikleri ile birlikte güncel fiyatlarını da bulabileceğiniz en yeni 14 modeli bir araya getirdik…

Elbette konularımız bu kadar değil. En yeni tekneler, marin dünyasından son haberler ve denizci sohbetleriyle dolu bir sayı sizi bekliyor…

Keyifli okumalar…