Aralık 2020

5 ARALIK
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KUPASI
35 civarında tekne, İstanbul Yelken Kulübü-Adalar coğrafi parkurunda mücadele edecek. www.istanbulyelken.org.tr
5-6 ARALIK
MIYC KIŞ TROFESİ VI. AYAK & EUREKO BT YIL SONU KUPASI
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün düzenlediği Kış Trofesi’nin altıncı ve son ayak yarışları düzenleniyor. www.miyc.org
6 ARALIK
SPORTSBOATS KIŞ TROFESİ
Üç ayaklı trofenin Kalamış Yelken Kulübü ev sahipliğindeki son ayağında 20-25 spor tekne, koy içinde üç şamandıra yarışı yapacak.
www.sportsboatturkiye.org
12 ARALIK
EKER – TAYK TROFESİ/SAMİM ARDUMAN KUPASI
Moda Deniz Kulübü önlerinde başlayıp bitecek yarışa yaklaşık 35 teknenin katılması bekleniyor.
www.tayk.org.tr
12-13 ARALIK
DRAGON SONBAHAR SERİSİ IV. AYAK
Milta Bodrum Marina işbirliğinde gerçekleştirilen yarış serisinin son ayağında da yine 8-11 dragon bulunacak.
www.bayk.org
26-31 ARALIK
76. ROLEX SYDNEY HOBART RACE
Sydney’deki Cruising Yacht Club of Australia’dan start alacak Avustralya’nın popüler açıkdeniz yarışı, yaklaşık 630 deniz mili mesafedeki Tazmanya’nın başkenti Hobart’ta bitecek.
www.rolexsydneyhobart.com