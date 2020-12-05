Aralık 2020

5 ARALIK

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KUPASI

35 civarında tekne, İstanbul Yelken Kulübü-Adalar coğrafi parkurunda mücadele edecek. www.istanbulyelken.org.tr

5-6 ARALIK

MIYC KIŞ TROFESİ VI. AYAK & EUREKO BT YIL SONU KUPASI

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün düzenlediği Kış Trofesi’nin altıncı ve son ayak yarışları düzenleniyor. www.miyc.org

6 ARALIK

SPORTSBOATS KIŞ TROFESİ

Üç ayaklı trofenin Kalamış Yelken Kulübü ev sahipliğindeki son ayağında 20-25 spor tekne, koy içinde üç şamandıra yarışı yapacak.

www.sportsboatturkiye.org

12 ARALIK

EKER – TAYK TROFESİ/SAMİM ARDUMAN KUPASI

Moda Deniz Kulübü önlerinde başlayıp bitecek yarışa yaklaşık 35 teknenin katılması bekleniyor.

www.tayk.org.tr

12-13 ARALIK

DRAGON SONBAHAR SERİSİ IV. AYAK

Milta Bodrum Marina işbirliğinde gerçekleştirilen yarış serisinin son ayağında da yine 8-11 dragon bulunacak.

www.bayk.org

26-31 ARALIK

76. ROLEX SYDNEY HOBART RACE

Sydney’deki Cruising Yacht Club of Australia’dan start alacak Avustralya’nın popüler açıkdeniz yarışı, yaklaşık 630 deniz mili mesafedeki Tazmanya’nın başkenti Hobart’ta bitecek.

www.rolexsydneyhobart.com