Yüzde 100 TÜRK TATIANA

Bilgin Yachts’ın İstanbul’daki tersanesinden çıkan Bilgin 263 model, 80 metrelik Tatiana bugüne kadar Türkiye’de bir Türk tersanesinin inşa ettiği en büyük özel yat olarak kayıtlara geçti. Zarif çizgilerinin ardındaki güçlü, sportif ve çevreci tasarımı da Türk tasarım ve mühendislik firması Unique Yacht Design’a ait olan megayatın, H2 Yachts imzalı iç mekânlarında ise sizi farklı sürprizler bekliyor. Fotoğraflar ERAY ALTAY Yazı MELDA ONBAŞYAN

Bilgin Yachts, küresel yat endüstrisinde Türkiye’yi gururlandıran markalardan biri. İstanbul’daki tersanesinde 50-120 metre arası megayatlar inşa ediyor. Ocak 2019’da SYBAss’e (Süperyat Üreticileri Birliği) üye olan tersane, ülkemizi dünya yat sektörünün bu önemli mecrasında da temsil ediyor. Bir aile şirketi olarak beş jenerasyondur Beylikdüzü’nden Yalova’ya kadar uzanan tesislerinde üretimini sürdüren Bilgin Yachts’ın filosunun yeni üyesi 80 metrelik Tatiana, 2021 yılında sahibine teslim edilecek. Tatiana, yat sahibinin Bilgin Yachts imzalı üçüncü teknesi ve tabii en büyüğü. 80 metrelik Bilgin 263 modelinin iki gövdesinin daha üretimi, 2021 ve 2022’de sahiplerine teslim edilmek üzere sürüyor. 2020 Global Sipariş Listesi’nde 13. sırada yer alan tersanede, teslimatı 2023 yılına planlanan 85 metrelik bir yat da inşa aşamasında. On-spec olarak üretilen 74 metrelik bir modelin 2022’de suya indirilmesi, 500 grostonun altında 50 metrelik iki süperyatın üretiminin de 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Devamı aralık 2020 sayımızda…