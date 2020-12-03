Yacht Türkiye ARALIK 2020 – 178

18 ALESTA
Sirena Yachts, Absolute Yachts, Sanlorenzo, Tuzla Boat Show, Alia Yachts, X-Yachts, Elan Yachts, Nuvolari Lenard, Yalıkavak Marina, TURMEPA, Sıfır Atık Dalışı, Doç. Dr. İnanç Işıl Yıldırım, Anadolu Ödülleri…
28 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…
32 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar ve her türlü denizcilik etkinliği…
33 KILAVUZ
Kışa uygun, kapalı alanı geniş, ev konforunda, 12 metre altı 15 motoryat…
46 TEKNİK
En güncel ve kullanışlı marin ısıtıcılar hakkında uzmanından görüş ve öneriler…
48 KAPAK
Bugüne dek Türkiye’de kendi sınıfında üretilmiş en büyük yat, 80 metrelik Tatiana…
58 MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev’in söyleşi dizisinde ikinci konuğu Floridalı yat şefi Grace Dvornik…
62 TERSANE
Ferretti Group Ticari Faaliyetler Sorumlusu ve CRN Yönetim Kurulu Üyesi Stefano De Vivo ile özel röportaj…
66 REFIT
15. World Superyacht Awards’ta ödül kazanan 1913 yapımı Vagrant’ın dönüşümü…
68 FIRTINA KUŞU
Süha Umar’ın yakın zamanda yitirdiğimiz, “Urfalı Kaptan” Bekir Coşkun’a vedası…
74 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, Kasım’da yaşanan tsunamiye Sığacık’taki teknesinde yakalanışını yazdı…
82 SEVGİLİ TEKNEM
Ülkemizde nadir rastlanan İskandinav tasarımı bir folkboat olan Miho S…
88 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, İkinci Dünya Savaşı’nda Yunan halkına umut olan Kurtuluş gemisini anlattı…
90 HUKUK
Avukat Murat Sümer, korsanlık ve deniz haydutluğunun hukuki boyutunu kaleme aldı…
94 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, Anadolulu korsan Zeniketes’in hikâyesini yazdı…
96 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, bir deniz fosilinin milyonlarca yıl öncesine ait neleri anlatabileceğini yazdı…
98 MACERA
Talat Kırış geçen ay dokuzuncusu start alan, dünyanın en zor yat yarışı Vendée Globe’u anlattı…
102 TRAMOLA
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, BAYK Güz Grofesi, Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, MIYC Kış Trofesi, Rixos Sailing Cup, BAU Bosphorus Sailing Cup, Göcek Sonbahar Yarış Haftası, Özlem Akdurak…
112 KİTAP
Tarih, ekoloji, gezi ve denizcilik alanlarında 23 kalemi bir araya getiren, İbrahim Dizman’ın derlediği “Suyun ve Rüzgârın Şehri Çanakkale”…
114 OTOMOBİL
BMW 218i Gran Coupé…
115 YAT MARKET