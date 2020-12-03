Yacht Türkiye ARALIK 2020 – 178

18 ALESTA

Sirena Yachts, Absolute Yachts, Sanlorenzo, Tuzla Boat Show, Alia Yachts, X-Yachts, Elan Yachts, Nuvolari Lenard, Yalıkavak Marina, TURMEPA, Sıfır Atık Dalışı, Doç. Dr. İnanç Işıl Yıldırım, Anadolu Ödülleri…

28 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…

32 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

33 KILAVUZ

Kışa uygun, kapalı alanı geniş, ev konforunda, 12 metre altı 15 motoryat…

46 TEKNİK

En güncel ve kullanışlı marin ısıtıcılar hakkında uzmanından görüş ve öneriler…

48 KAPAK

Bugüne dek Türkiye’de kendi sınıfında üretilmiş en büyük yat, 80 metrelik Tatiana…

58 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev’in söyleşi dizisinde ikinci konuğu Floridalı yat şefi Grace Dvornik…

62 TERSANE

Ferretti Group Ticari Faaliyetler Sorumlusu ve CRN Yönetim Kurulu Üyesi Stefano De Vivo ile özel röportaj…

66 REFIT

15. World Superyacht Awards’ta ödül kazanan 1913 yapımı Vagrant’ın dönüşümü…

68 FIRTINA KUŞU

Süha Umar’ın yakın zamanda yitirdiğimiz, “Urfalı Kaptan” Bekir Coşkun’a vedası…

74 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, Kasım’da yaşanan tsunamiye Sığacık’taki teknesinde yakalanışını yazdı…

82 SEVGİLİ TEKNEM

Ülkemizde nadir rastlanan İskandinav tasarımı bir folkboat olan Miho S…

88 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, İkinci Dünya Savaşı’nda Yunan halkına umut olan Kurtuluş gemisini anlattı…

90 HUKUK

Avukat Murat Sümer, korsanlık ve deniz haydutluğunun hukuki boyutunu kaleme aldı…

94 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Anadolulu korsan Zeniketes’in hikâyesini yazdı…

96 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, bir deniz fosilinin milyonlarca yıl öncesine ait neleri anlatabileceğini yazdı…

98 MACERA

Talat Kırış geçen ay dokuzuncusu start alan, dünyanın en zor yat yarışı Vendée Globe’u anlattı…

102 TRAMOLA

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, BAYK Güz Grofesi, Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, MIYC Kış Trofesi, Rixos Sailing Cup, BAU Bosphorus Sailing Cup, Göcek Sonbahar Yarış Haftası, Özlem Akdurak…

112 KİTAP

Tarih, ekoloji, gezi ve denizcilik alanlarında 23 kalemi bir araya getiren, İbrahim Dizman’ın derlediği “Suyun ve Rüzgârın Şehri Çanakkale”…

114 OTOMOBİL

BMW 218i Gran Coupé…

115 YAT MARKET