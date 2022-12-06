Aralık 2022

3-4 ARALIK
SCHÜCO BAYK GÜZ TROFESİ IV. AYAK
Schüco ana sponsorluğunda, Milta Bodrum Marina desteğiyle yapılan Güz Trofesi, dördüncü ayakla tamamlanıyor. www.bayk.org
3-10 ARALIK
NAUTIC PARIS BOAT SHOW
Her yıl Aralık başında düzenlenen ve bu sene 650 civarında teknenin sergileneceği fuar Porte de Versailles’de… www.salonnautiqueparis.com
4-9 ARALIK
ANTIGUA CHARTER YACHT SHOW
61. kez kiralık tekneleri, brokerları ve kaptanları bir araya getirecek organizasyon, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Nelson Tersanesi’nde… www.antiguayachtshow.com
10 ARALIK
TAYK SONBAHAR KUPASI-3
TAYK, Moda Deniz Kulübü ile işbirliğinde düzenlediği Sonbahar Kupası’nın üçüncü ve son ayağıyla sezonu kapatıyor. www.tayk.org.tr
10-11 ARALIK
BURHANETTİN TEKDAĞ YIL SONU KUPASI
Marmaris Koyu içindeki, 7-25 metrelik IRC belgeli teknelerin girebildiği yarışa kayıtlar
9 Aralık öğlene kadar açık… www.miyc.org
16-18 ARALIK
DRAGON SONBAHAR SERİSİ V. AYAK
Toplam beş ayaktan oluşan seri, “Yeni Yıl Kupası” adı altında yapılacak bu son ayakla sezona noktayı koyuyor. www.bayk.org
17-24 ARALIK
CNR AVRASYA BOAT SHOW
CNR Avrasya Boat Show 16. kez deniz severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Fuarda 1500 üzerinde markanın 3500’den fazla deniz aracı sergilenecek. www.cnravrasyaboatshow.com
Rüzgar Takvimi
◊ 2 Aralık Ülker Dönümü
◊ 5 Aralık Kuzey Rüzgârları (2 Gün)
◊ 7 Aralık Zemheri Fırtınası
◊ 10 Aralık Karakış Fırtınası
◊ 15 Aralık Fırtına (3 Gün)
◊ 21 Aralık Gündönümü Fırtınası