Aralık 2022

3-4 ARALIK

SCHÜCO BAYK GÜZ TROFESİ IV. AYAK

Schüco ana sponsorluğunda, Milta Bodrum Marina desteğiyle yapılan Güz Trofesi, dördüncü ayakla tamamlanıyor. www.bayk.org

3-10 ARALIK

NAUTIC PARIS BOAT SHOW

Her yıl Aralık başında düzenlenen ve bu sene 650 civarında teknenin sergileneceği fuar Porte de Versailles’de… www.salonnautiqueparis.com

4-9 ARALIK

ANTIGUA CHARTER YACHT SHOW

61. kez kiralık tekneleri, brokerları ve kaptanları bir araya getirecek organizasyon, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Nelson Tersanesi’nde… www.antiguayachtshow.com

10 ARALIK

TAYK SONBAHAR KUPASI-3

TAYK, Moda Deniz Kulübü ile işbirliğinde düzenlediği Sonbahar Kupası’nın üçüncü ve son ayağıyla sezonu kapatıyor. www.tayk.org.tr

10-11 ARALIK

BURHANETTİN TEKDAĞ YIL SONU KUPASI

Marmaris Koyu içindeki, 7-25 metrelik IRC belgeli teknelerin girebildiği yarışa kayıtlar

9 Aralık öğlene kadar açık… www.miyc.org

16-18 ARALIK

DRAGON SONBAHAR SERİSİ V. AYAK

Toplam beş ayaktan oluşan seri, “Yeni Yıl Kupası” adı altında yapılacak bu son ayakla sezona noktayı koyuyor. www.bayk.org

17-24 ARALIK

CNR AVRASYA BOAT SHOW

CNR Avrasya Boat Show 16. kez deniz severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Fuarda 1500 üzerinde markanın 3500’den fazla deniz aracı sergilenecek. www.cnravrasyaboatshow.com

Rüzgar Takvimi

◊ 2 Aralık Ülker Dönümü

◊ 5 Aralık Kuzey Rüzgârları (2 Gün)

◊ 7 Aralık Zemheri Fırtınası

◊ 10 Aralık Karakış Fırtınası

◊ 15 Aralık Fırtına (3 Gün)

◊ 21 Aralık Gündönümü Fırtınası