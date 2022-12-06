Yacht Türkiye Aralık 2022 -202

6 Aralık 2022 / yorum yapılmamış

16 ALESTA

Absolute Yachts, Jeanneau Yachts, Bavaria Yachts, Tezmarin, Bilgin Yacht, Sanlorenzo, Apreamare Gozzo, X-Yachts, Hallberg-Rassy, Sadun Boro, Silent Yachts, Sunreef Yachts, TÜV Austria, Celestyal Cruises, Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Global Ports Holding…

28 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, dekorasyon önerileri…

36 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

38 KILAVUZ

Bu sene sularımıza giren 15 yeni marka…

56 KAPAK 

İtalyan Custom Line Yachts’ın 42 metrelik yeni amiral gemisi Custom Line 140…

72 YACHT INTERIORS

İnanç Işıl Yıldırım, yatın imajını güçlendiren merdivenleri yazdı…

74 SEVGİLİ TEKNEM

Murat Bilican’ın refitle hayata döndürdüğü tırhandil Seira…

82 MAVİ PORTRE

Efsane yelkenci Charlie Ogletree’nin Türk kıyılarındaki deneyimleri…

86 YACHT CHEFS

Deniz Kurt Görsev, yatlarda çalışan profesyonelleri mercek altına aldı…

90 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, Timuçin Binder’le tirhandil projesi Kayık1934’ü konuştu…

96 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, rant tehdidi altındaki İstanbul’un neden denizcileşemediğini yazdı…

98 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Scilly Deniz Felaketi’ni yazdı…

104 DENİZ KÜLTÜRÜ

Alper Günoral’ın kaleminden korsanların yaşamı…

108 KİTAP

TAYK’ın 50.yılı için hazırlanan prestij kitabı “Açık Denizde 50 Yıl”…

112 TRAMOLA

Marmaris Yarış Haftası, Rixos Sailing Cup, SCHÜCO BAYK Güz Trofesi, BAYK Dragon Sonbahar Serisi, Türkiye Turu Rekoru…

120 TRAMOLA EKİP

Filonun başarılı ekiplerinden Akkim Yelken Takımı’nın yeni sezon hazırlıkları…

122 TRAMOLA SÖYLEŞİ

Yarışa giren Türk takımından Rolex Middle Sea Race anıları…

126 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden dünya nüfus artışı ve kaynak sıkıntıları…

128 DAVET

Marin dünyanın önemli isimlerini bir araya getiren Yacht Türkiye 200. sayı kutlaması…

138 OTOMOBİL

Honda HR-V E: HEV, Mercedes-Benz EQS 580 4Matic, Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid, BMW iX XDrive40…

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