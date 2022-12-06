Yacht Türkiye Aralık 2022 -202

16 ALESTA
Absolute Yachts, Jeanneau Yachts, Bavaria Yachts, Tezmarin, Bilgin Yacht, Sanlorenzo, Apreamare Gozzo, X-Yachts, Hallberg-Rassy, Sadun Boro, Silent Yachts, Sunreef Yachts, TÜV Austria, Celestyal Cruises, Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Global Ports Holding…
28 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, dekorasyon önerileri…
36 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…
38 KILAVUZ
Bu sene sularımıza giren 15 yeni marka…
56 KAPAK
İtalyan Custom Line Yachts’ın 42 metrelik yeni amiral gemisi Custom Line 140…
72 YACHT INTERIORS
İnanç Işıl Yıldırım, yatın imajını güçlendiren merdivenleri yazdı…
74 SEVGİLİ TEKNEM
Murat Bilican’ın refitle hayata döndürdüğü tırhandil Seira…
82 MAVİ PORTRE
Efsane yelkenci Charlie Ogletree’nin Türk kıyılarındaki deneyimleri…
86 YACHT CHEFS
Deniz Kurt Görsev, yatlarda çalışan profesyonelleri mercek altına aldı…
90 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, Timuçin Binder’le tirhandil projesi Kayık1934’ü konuştu…
96 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, rant tehdidi altındaki İstanbul’un neden denizcileşemediğini yazdı…
98 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, Scilly Deniz Felaketi’ni yazdı…
104 DENİZ KÜLTÜRÜ
Alper Günoral’ın kaleminden korsanların yaşamı…
108 KİTAP
TAYK’ın 50.yılı için hazırlanan prestij kitabı “Açık Denizde 50 Yıl”…
112 TRAMOLA
Marmaris Yarış Haftası, Rixos Sailing Cup, SCHÜCO BAYK Güz Trofesi, BAYK Dragon Sonbahar Serisi, Türkiye Turu Rekoru…
120 TRAMOLA EKİP
Filonun başarılı ekiplerinden Akkim Yelken Takımı’nın yeni sezon hazırlıkları…
122 TRAMOLA SÖYLEŞİ
Yarışa giren Türk takımından Rolex Middle Sea Race anıları…
126 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden dünya nüfus artışı ve kaynak sıkıntıları…
128 DAVET
Marin dünyanın önemli isimlerini bir araya getiren Yacht Türkiye 200. sayı kutlaması…
138 OTOMOBİL
Honda HR-V E: HEV, Mercedes-Benz EQS 580 4Matic, Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid, BMW iX XDrive40…