Custom Line 140’ Zamansız zarafet

Yatçılıkta geleneksel İtalyan stilini ileri teknoloji ve yenilikçi dokunuşlarla günümüze uyarlayan Custom Line Yachts, geçen ay yeni amiral gemisi Custom Line 140’ ile ilgili ayrıntıları duyurdu. 42,61 metre boyundaki süperyat, Cannes Yachting Festival ve Monaco Yacht Show’dan önce, bünyesinde yer aldığı Ferretti Group tarafından organize edilen özel bir gösterimde lanse edildi.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN, Fotoğraflar CUSTOM LINE YACHTS ARŞİVİ

Custom Line Yachts bugüne kadar 250’nin üstünde yat tasarladı. Süperyat segmentindeki modelleri dünyanın dört bir yanında seyir halinde olan marka, Ferretti Group çatısı altında faaliyet gösteriyor ve 26 yıl boyunca elde ettiği prestiji koruyor. İtalya’nın asırlık yatçılık geleneğinden ilham alan Custom Line, dünya çapında 70’den fazla ülkede müşteri portföyüne sahip ve süperyata olan talep arttıkça markaya olan ilgi de şüphesiz yükseliyor.

Bu ay odağımızda Custom Line 140’ var. Çağdaş stili ve güçlü hatlarıyla öne çıkan süperyatın sportif karakteri oldukça belirgin. Custom Line’ın alışılageldik tarzı bu yatta da hâkim. Ancak detaylara daha yakından bakacağız…

FRANCESCO PASZKOWSKI İMZASI

Ayrıntılar demişken, bu güçlü süperyatta göze ilk çarpan Y şeklindeki küpeşte korkuluğundan bahsederek başlayalım. Oldukça zarif ve bir o kadar da işlevsel bir detay. Güvertedeki tavandan tabana camlarla su ile doğrudan temas sağlanırken, gövde pencereleri cömertçe boyutlandırılmış. Markanın yeni amiral gemisi; 300 metrekareyi aşan iç mekânları, 200 metrekareyi aşan dış alanları ve yatın boyutunu yansıtan düzenlemesiyle oldukça ferah mekânlar sunuyor. Ferretti Group’un Ürün Stratejisi Komitesi ve Mühendislik Departmanı ile iş birliği içinde yaratılan Custom Line 140′, iç tasarımında Margherita Casprini ve Custom Line Atelier ile ortaklaşa çalışan Francesco Paszkowski Design tarafından dış stili ve iç dekorasyonu yapılmış üçüncü Custom Line modeli. Devamı Aralık 2022 sayımızda…