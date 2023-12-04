Aralık 2023

1-3 ARALIK
J/70 TÜRKİYE TURU VI. AYAK
Mart ayında başlayan J/70 Türkiye Turu’nun 6. ayak yarışlarının yapılacağı bölge bu kez Marmaris… www.j70.tr.org
2-3 ARALIK
BAYK GÜZ RALLİSİ III. AYAK
Ekim ve Kasım aylarında ilk iki ayağı yapılan rallinin üçüncü ayağı, BAYK Güz Trofesi ile aynı tarihlerde düzenlenecek… www.bayk.org
4-9 ARALIK
ANTIGUA CHARTER YACHT SHOW
62. kez kiralık tekneleri, brokerları ve kaptanları bir araya getirecek organizasyonun mekânı bu sene sadece UNESCO Dünya Mirası listesindeki Nelson Tersanesi değil, Antigua Yacht Club Marina ve Falmouth Harbour Marina’da da etkinlikler düzenlenecek… www.antiguayachtshow.com
6-10 ARALIK
ULUSLARARASI ATİNA BOAT SHOW
Hem profesyonellere hem amatörlere yönelik Atina’da Metropolitan Expo’da düzenlenen boat show’da yatçılık, balıkçılık, dalış, deniz turizmi ve su sporlarıyla ilgilenenler için ürün ve hizmetler tanıtılacak…
www.athensboatshow.gr
9-10 ARALIK
DRAGON SONBAHAR SERİSİ IV. AYAK
Türk Dragon Birliği ve BAYK’ın birlikte organize ettiği Dragon Sonbahar Serisi 4. ayak yarışları yılın son ayında yapılacak… www.bayk.org
9-10 ARALIK
BURHANETTİN TEKDAĞ YIL SONU KUPASI
Marmaris Koyu içindeki, 7-25 metrelik IRC belgeli teknelerin girebildiği yarışa kayıtlar 8 Aralık öğlene kadar açık… www.miyc.org
23-24 ARALIK
BAYK GÜZ RALLİSİ IV. AYAK
Rallinin son ayağı da yılın son günlerinde gerçekleşecek… www.bayk.org