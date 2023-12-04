Aralık 2023

1-3 ARALIK

J/70 TÜRKİYE TURU VI. AYAK

Mart ayında başlayan J/70 Türkiye Turu’nun 6. ayak yarışlarının yapılacağı bölge bu kez Marmaris… www.j70.tr.org

2-3 ARALIK

BAYK GÜZ RALLİSİ III. AYAK

Ekim ve Kasım aylarında ilk iki ayağı yapılan rallinin üçüncü ayağı, BAYK Güz Trofesi ile aynı tarihlerde düzenlenecek… www.bayk.org

4-9 ARALIK

ANTIGUA CHARTER YACHT SHOW

62. kez kiralık tekneleri, brokerları ve kaptanları bir araya getirecek organizasyonun mekânı bu sene sadece UNESCO Dünya Mirası listesindeki Nelson Tersanesi değil, Antigua Yacht Club Marina ve Falmouth Harbour Marina’da da etkinlikler düzenlenecek… www.antiguayachtshow.com

6-10 ARALIK

ULUSLARARASI ATİNA BOAT SHOW

Hem profesyonellere hem amatörlere yönelik Atina’da Metropolitan Expo’da düzenlenen boat show’da yatçılık, balıkçılık, dalış, deniz turizmi ve su sporlarıyla ilgilenenler için ürün ve hizmetler tanıtılacak…

www.athensboatshow.gr

9-10 ARALIK

DRAGON SONBAHAR SERİSİ IV. AYAK

Türk Dragon Birliği ve BAYK’ın birlikte organize ettiği Dragon Sonbahar Serisi 4. ayak yarışları yılın son ayında yapılacak… www.bayk.org

9-10 ARALIK

BURHANETTİN TEKDAĞ YIL SONU KUPASI

Marmaris Koyu içindeki, 7-25 metrelik IRC belgeli teknelerin girebildiği yarışa kayıtlar 8 Aralık öğlene kadar açık… www.miyc.org

23-24 ARALIK

BAYK GÜZ RALLİSİ IV. AYAK

Rallinin son ayağı da yılın son günlerinde gerçekleşecek… www.bayk.org