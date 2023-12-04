Yacht Türkiye Aralık 2023 – 214

4 Aralık 2023 / yorum yapılmamış

18 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

20 ALESTA

Numarine, Sirena Yachts, Ares Yachts, Ferreti Yachts, Azimut Yachts, Royal Huisman, Denison Yachting, METSTRADE, TURMEPA, Yat Brokerları Derneği, Oasis Marina Yeni Foça, RMK Capital AG, Celestyal Cruises, WWF…

32 ÇARŞI

Dame Tasarım Ödülleri, sezon modası, marin saatler…

37 KILAVUZ

Hızlı ve yenilikçi, dört mevsimin gezgini 16 Kuzeyli tekne…

54 KAPAK

Stil sahibi ve iddialı bir İtalyan: Grand Soleil 65…

62 MEGAYAT

İtalyan Rossinavi’nin 66 metrelik gösterişli Alchemy’si…

74 YACHT CHEF

Deniz Kurt’tan yatlarda çalışmayı hayal edenler için araştırmaya dayalı tespitler ve öneriler…

78 MAVİ TUTKU

MESA Holding CEO’su ve MESA Sailing Team’in fikir babası Mert Boysanoğlu ile deniz tutkusunu konuştuk…

84 KEYİFLİYİM

Miray Süleymanoğlu Öncü’den teknede yeni yıl ruhu ve denizde alternatif yılbaşı kutlamaları…

92 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, kuzey yarım kürenin tropikal kuşağından Karayipler’i alternatif bir kış rotası olarak öneriyor…

100 DENİZCİ KADINLAR

Alper Günoral’ın bu ayki konuğu, yurt dışında yat kaptanlığı yapan Leyla Serter…

104 YENİ

Deniz severler için hayata geçirilen “Kolay Tekne” sisteminin detayları…

106 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, 1000 yıl sonra yan yana gelen iki gemi Saga Farmann ve Yenikapı 12 replikalarını yazdı…

110 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, ölümünün 470. yılında ünlü kaptan, kartograf ve denizci Piri Reis’i yazdı…

112 DENİZ KÜLTÜRÜ

 “Anadolu Mavisi, Atatürk’ün Gemileri” adlı belgesel üzerine hazırlayanlardan Gökhan Karakaş ile söyleşi… 

116 KİTAP

Cem Gürdeniz’in “Mavi Vatan Makaleleri adlı kitabı, yeni çıkanlar, en çok okunanlar…

120 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli yeni bir yıla girerken gelecek nesillere temiz denizler bırakmanın önemini yazdı…

122 DENİZ KÜLTÜRÜ

Alper Günoral’ın yazı dizisi “Yelken Eğitimi” kontroller, seyir planlaması ve denizcilik adabıyla sona eriyor… 

130 TRAMOLA

Sonbahar Göcek Yarış Haftası & Atatürk Kupası, Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Cumhurbaşkanlığı 4.Uluslararası Yat Yarışları, Cumhuriyet Kadın Yelken Kupası, 2023 J/70 World Championship, Tolga Pamir…

138 OTOMOBİL

Volkswagen Touareg, Alfa Romeo Tonale Veloce Plug-in Hybrid Q4, BYD Atto, Toyota C-HR Hybrid…

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