Yacht Türkiye Aralık 2023 – 214

18 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…
20 ALESTA
Numarine, Sirena Yachts, Ares Yachts, Ferreti Yachts, Azimut Yachts, Royal Huisman, Denison Yachting, METSTRADE, TURMEPA, Yat Brokerları Derneği, Oasis Marina Yeni Foça, RMK Capital AG, Celestyal Cruises, WWF…
32 ÇARŞI
Dame Tasarım Ödülleri, sezon modası, marin saatler…
37 KILAVUZ
Hızlı ve yenilikçi, dört mevsimin gezgini 16 Kuzeyli tekne…
54 KAPAK
Stil sahibi ve iddialı bir İtalyan: Grand Soleil 65…
62 MEGAYAT
İtalyan Rossinavi’nin 66 metrelik gösterişli Alchemy’si…
74 YACHT CHEF
Deniz Kurt’tan yatlarda çalışmayı hayal edenler için araştırmaya dayalı tespitler ve öneriler…
78 MAVİ TUTKU
MESA Holding CEO’su ve MESA Sailing Team’in fikir babası Mert Boysanoğlu ile deniz tutkusunu konuştuk…
84 KEYİFLİYİM
Miray Süleymanoğlu Öncü’den teknede yeni yıl ruhu ve denizde alternatif yılbaşı kutlamaları…
92 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, kuzey yarım kürenin tropikal kuşağından Karayipler’i alternatif bir kış rotası olarak öneriyor…
100 DENİZCİ KADINLAR
Alper Günoral’ın bu ayki konuğu, yurt dışında yat kaptanlığı yapan Leyla Serter…
104 YENİ
Deniz severler için hayata geçirilen “Kolay Tekne” sisteminin detayları…
106 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, 1000 yıl sonra yan yana gelen iki gemi Saga Farmann ve Yenikapı 12 replikalarını yazdı…
110 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, ölümünün 470. yılında ünlü kaptan, kartograf ve denizci Piri Reis’i yazdı…
112 DENİZ KÜLTÜRÜ
“Anadolu Mavisi, Atatürk’ün Gemileri” adlı belgesel üzerine hazırlayanlardan Gökhan Karakaş ile söyleşi…
116 KİTAP
Cem Gürdeniz’in “Mavi Vatan Makaleleri adlı kitabı, yeni çıkanlar, en çok okunanlar…
120 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli yeni bir yıla girerken gelecek nesillere temiz denizler bırakmanın önemini yazdı…
122 DENİZ KÜLTÜRÜ
Alper Günoral’ın yazı dizisi “Yelken Eğitimi” kontroller, seyir planlaması ve denizcilik adabıyla sona eriyor…
130 TRAMOLA
Sonbahar Göcek Yarış Haftası & Atatürk Kupası, Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Cumhurbaşkanlığı 4.Uluslararası Yat Yarışları, Cumhuriyet Kadın Yelken Kupası, 2023 J/70 World Championship, Tolga Pamir…
138 OTOMOBİL
Volkswagen Touareg, Alfa Romeo Tonale Veloce Plug-in Hybrid Q4, BYD Atto, Toyota C-HR Hybrid…