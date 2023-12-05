Stil ve verimliliğin kusursuz dansı GRAND SOLEIL 65LC

Cantiere del Pardo’nun lüks yelkenli markası Grand Soleil, yeni modellerinden 65 LC’nin dünya prömiyerini Eylül’de Cannes Yachting Festival’da yapmıştı. Nauta Design imzalı etkileyici yelkenli, yenilikçi tasarımı ve performansı ile konuşulmaya devam ediyor.

Yazı İLKE YILMAZ – [email protected] Fotoğraflar CANTIERE DEL PARDO ARŞİVİ

İtalyan tersane Cantiere del Pardo, 1973 yılından bu yana kaliteli işçilik ve geleneksellikten ödün vermeden Grand Soleil markasıyla güvenli, yenilikçi ve performans vadeden yelkenliler üretiyor. 60 feet üzeri kategorinin ikinci modeli olan Grand Soleil 65’in hem “Performance (Performans)” hem de “Long Cruise (Uzun Menzil)” olmak üzere iki versiyonu mevcut. Modele ilgi duyanlar, tercihleri ve ihtiyaçlarına bağlı olarak seçim yapma şansına sahip. Daha sportif bir tasarım arayanlar için “Performace” veya açık denizlerde uzun seyirler sevenler için “Long Cruise” versiyonu öneriliyor.

CORAZZO ETKİSİ

Tıpkı teknenin yapımı sırasında kullanılan konstrüksiyon malzemelerinde olduğu gibi her iki versiyonunda da gövde tasarımı aynı. Teknenin gövdesinde karşımıza çıkan yüksek teknolojili materyaller: Polyester bazlı vinilester ve gövdeyi daha dayanıklı hale getirmek için yer yer kullanılan karbon takviyeli kompozit. Devamı Aralık 2023 sayısında…